Alibaba Group Holding Limited : Opinion positive de Nomura

Données financières CNY USD EUR CA 2023 908 Mrd 127 Mrd 131 Mrd Résultat net 2023 95 782 M 13 451 M 13 772 M Tréso. nette 2023 288 Mrd 40 450 M 41 412 M PER 2023 15,8x Rendement 2023 - Capitalisation 1 490 Mrd 209 Mrd 214 Mrd VE / CA 2023 1,32x VE / CA 2024 1,07x Nbr Employés 245 700 Flottant 100,0% Graphique ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 44 Dernier Cours de Clôture 562,95 CNY Objectif de cours Moyen 1 038,72 CNY Ecart / Objectif Moyen 84,5% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Yong Zhang Executive Chairman & Chief Executive Officer John Michael Evans Independent Director Hong Xu Chief Financial Officer Li Cheng Chief Technology Officer Pan Hua Xu Senior Investment Manager Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -33.45% 209 314 MEITUAN INC. -24.49% 134 186 PINDUODUO INC. 4.24% 76 837 MERCADOLIBRE, INC. -38.47% 41 765 SHOPIFY INC. -80.56% 34 033 EBAY INC. -43.32% 20 706