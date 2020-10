ALIBABA : va prendre une participation de près de 10% dans DUFRY

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -0.65% 288.17 35.87% DUFRY AG 17.53% 32.94 -70.83%

Le groupe Alibaba et Dufry AG ont convenu de collaborer pour explorer et investir conjointement dans des opportunités en Chine afin de développer l'activité de travel retail et de renforcer la transformation numérique de Dufry. Dans le cadre de cette collaboration, le groupe chinois investira dans le spécialiste du travel retail et détiendra jusqu'à un maximum de 9,99% du capital. Les parties constitueront une entreprise commune (JV) détenue à 51% par le groupe Alibaba et à 49% par Dufry. Alibaba apportera son réseau en Chine et ses capacités numériques.Dufry apportera à l'entreprise commune son activité actuelle de travel retail en Chine, et soutiendra l'entreprise commune grâce à sa chaîne d'approvisionnement et à ses solides compétences opérationnelles.