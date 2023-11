Le service de cloud computing d'Alibaba a déclaré avoir subi une interruption de près de deux heures qui a touché des clients en Chine continentale, à Hong Kong et aux États-Unis lundi, sa deuxième panne en un mois.

L'impact a été principalement ressenti par plusieurs produits de gestion de bases de données d'Alibaba Cloud, y compris les éditions PostgreSQL, Redis et MySQL. Pékin, Shanghai, Hong Kong et la Virginie aux États-Unis font partie des huit régions touchées.

"À partir de 9 h 16, heure de Pékin (1 h 16 GMT), le 27 novembre 2023, la surveillance d'Alibaba Cloud a détecté des anomalies dans la console et l'accès OpenAPI pour les produits de base de données", a déclaré Alibaba Cloud dans un communiqué publié sur ses sites Web mardi. Le problème "a été résolu à 10h58 le même jour".

Alibaba est le plus grand fournisseur de cloud en Chine, avec 29,9 % des parts de marché pour le premier semestre 2023, suivi par Huawei avec 13,2 % et China Telecom avec 12,2 %, selon les données du groupe de recherche IDC.

Ce dernier problème survient après que les clients de l'entreprise ont subi une interruption de service le 12 novembre, qui a duré plus de trois heures et a touché une gamme plus large de produits, ainsi qu'un plus grand nombre de régions du monde.

Parmi les dizaines de produits concernés par cette interruption figuraient des systèmes de gestion de bases de données et des systèmes de communication en nuage, tandis que les régions touchées allaient de l'Asie de l'Est, de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient à l'Amérique du Nord.

La perturbation du 12 novembre a entraîné une brève panne de nombreux services applicatifs phares d'Alibaba, notamment l'application de shopping Taobao et l'application de service d'outils de collaboration DingTalk.

Bien qu'Alibaba ait résolu les deux pannes, les experts de l'industrie technologique ont soulevé des questions sur la fiabilité de ses services en nuage.

"Une telle fréquence de pannes n'est pas raisonnable", a écrit Feng Ruohang, expert en technologie, dans un billet de blog WeChat publié lundi et consulté plus de 30 000 fois. "Cela nuit considérablement à l'image de marque d'Alibaba Cloud en tant que fournisseur de services en nuage fiables.

Alibaba a annoncé ce mois-ci qu'il abandonnait son projet initial de scission de son activité cloud en raison des incertitudes créées par les contrôles américains à l'exportation sur les puces utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Le géant du commerce électronique avait initialement annoncé son intention de coter l'unité dans le cadre d'une vaste restructuration et les analystes avaient alors estimé que la division "cloud" pourrait valoir entre 41 et 60 milliards de dollars. (Reportage de Yelin Mo et Brenda Goh ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)