Alibaba : Donald Trump interdit 8 applications chinoises, dont certaines appartenant à TENCENT et ALIBABA

Le président Donald Trump a signé un décret interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec huit applications chinoises, dont la plateforme de paiement Alipay d'Ant Group (Alibaba) et les applications, Tencent QQ et WeChat Pay, du géant technologique chinois Tencent Holdings." En accédant à des appareils électroniques personnels tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, les applications logicielles chinoises connectées peuvent accéder et capturer de vastes pans d'informations provenant des utilisateurs, y compris des informations sensibles permettant d'identifier les personnes et des informations privées ", explique le décret.Selon ce dernier, ces 8 applications permettraient au gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) et au Parti communiste chinois (PCC) un accès aux informations personnelles et exclusives des Américains - ce qui permettrait à la Chine de suivre les déplacements des employés et des entrepreneurs fédéraux et de constituer des dossiers d'informations personnelles.Le décret prend effet d'ici 45 jours, Donald Trump ne sera alors plus président.