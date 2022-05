Alibaba : subit des prises de bénéfices après le gain de +15%

Le titre subit quelques prises de bénéfices (-2%) après une progression de près de +15% hier suite à l'annonce de ses résultats.



Jefferies estime que le groupe a publié un chiffre d'affaires et des bénéfices non GAAP supérieurs aux attentes.



Le chiffre d'affaires total a augmenté de 9% par rapport à l'année précédente soit 4,5% et 1,7% de plus par rapport aux estimations de l'analyste et au consensus.



' L'EBITDA ajusté a baissé de 22 % en glissement annuel pour atteindre 23,4 milliards RMB (contre un consensus de 22 milliards RMB et nos estimations à 21 milliards de RMB). Le résultat net non GAAP a atteint 19,8 milliards de RMB, contre un consensus à 20,1 milliards de RMB et nos estimations de 18,5 milliards de RMB, respectivement ' indique l'analyste.



' Le groupe sert plus d'un milliard de consommateurs actifs par an en Chine. Il offre un retour sur investissement élevé aux commerçants et leur permet d'améliorer leurs résultats. Nous pensons que Alibaba continuera à se concentrer sur l'efficacité des coûts et à saisir les opportunités qui se présenteront après la pandémie ' rajoute le bureau d'analyses.



Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours abaissé à 230 $ (contre 276 $).



' Au cours de l'exercice 2023, nous nous attendons à ce que le groupe génère une croissance du chiffre d'affaires de grande qualité, grâce au développement de consommateurs de qualité, d'une infrastructure numérique et d'innovations technologiques ' indique Jefferies.



