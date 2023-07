Denodo et Alibaba Cloud ont annoncé que Denodo est devenu un partenaire technologique d'Alibaba Cloud pour offrir la plateforme Denodo sur le marché mondial d'Alibaba Cloud. Ce partenariat permet aux entreprises de tirer parti de la puissance de la virtualisation des données pour l'intégration et la gestion des données logiques et l'analyse en temps réel dans un environnement de cloud hybride. La plateforme Denodo, réputée pour ses capacités d'intégration et de gestion de données logiques, offre plusieurs options d'abonnement sur Alibaba Cloud adaptées aux besoins budgétaires et fonctionnels des moyennes et grandes entreprises, leur permettant de commencer par des projets départementaux pour une prise de décision plus rapide et de passer au niveau de l'entreprise au fur et à mesure de l'évolution des besoins pour une intégration et une gestion simplifiées des données.

La plateforme Denodo pour Alibaba Cloud offre une interface utilisateur web unifiée avec connexion unique, un catalogue de données alimenté par l'IA, une optimisation intelligente des requêtes améliorée par la ML, le Denodo Notebook basé sur Apache Zeppelin, et de nombreuses autres fonctionnalités de pointe. Elle apporte à l'écosystème Alibaba Cloud les mêmes capacités complètes que la plateforme Denodo primée déployée dans des environnements sur site. Avec la plateforme Denodo pour Alibaba Cloud, les organisations peuvent facilement construire leur architecture de données logiques ou de maillage de données logiques pour démocratiser les données à l'échelle de l'entreprise.

Les équipes produits de Denodo et d'Alibaba Cloud travaillent en étroite collaboration pour introduire de nouvelles fonctionnalités, y compris un essai gratuit sur la place de marché. Les deux entreprises collaborent également à divers efforts de commercialisation, tels que des initiatives de vente conjointe sur les marchés locaux. Alibaba Cloud et Denodo sont unis dans leur engagement à permettre aux entreprises de prospérer à l'ère numérique grâce à des informations fondées sur des données et à une intégration transparente.

Ce partenariat marque le début d'un voyage passionnant vers l'exploitation du plein potentiel de la virtualisation des données dans l'écosystème Alibaba Cloud.