Fin Sustainable Logistics a annoncé mardi qu'elle avait acquis Urb-it, ce qui lui donne accès aux clients de la société de livraison durable en faillite, notamment AliExpress d'Alibaba et Zara d'Inditex, ainsi qu'à sa technologie.

Fin, basée à Londres, a été lancée en 2022 et utilise une flotte de vélos-cargos et de camionnettes entièrement électriques pour livrer des dizaines de milliers de colis par jour pour des clients tels que HelloFresh et Ikea.

Urb-it, basée à Stockholm, assurait des livraisons sans émission en Espagne, en France et au Royaume-Uni, mais elle a déposé son bilan en décembre et a été retirée de la cote du Nasdaq.

Un certain nombre d'entreprises de livraison européennes et américaines en phase de démarrage s'efforcent de répondre au marché croissant des livraisons zéro émission sur le dernier kilomètre dans les villes avant que les géants de l'expédition ne fassent de même.

Le PDG de Fin, Rich Pleeth, a déclaré à Reuters que la société avait enregistré une forte demande pour ses livraisons à zéro émission, mais que l'intégration avec la technologie de clients potentiels enthousiastes tels qu'AliExpress, qui souhaitent s'inscrire auprès de Fin, prenait de nombreux mois.

L'acquisition d'Urb-it, avec qui Fin est en pourparlers depuis juin dernier, signifie que l'entreprise est désormais intégrée à de nombreux nouveaux clients, dont le détaillant en ligne chinois Shein, la branche logistique d'Alibaba, Cainiao, et la plateforme de vente au détail en ligne.

Fin fonctionne avec peu de personnel de bureau et s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour la prospection commerciale. L'entreprise prévoit désormais de quadrupler sa croissance en 2024.

M. Pleeth a déclaré qu'il ne pouvait pas divulguer les termes de l'accord avec Urb-it.

Il a ajouté que Fin avait "déjà mis fin" aux activités d'Urb-it en dehors de Londres à court terme car "elles ne fonctionnaient pas avec une marge rentable, elles gagnaient des colis à tout prix".

Mais Fin va se développer au Royaume-Uni et espère se lancer dans trois villes européennes et à New York cette année, a-t-il déclaré.

"Nous avons réussi à nous développer beaucoup plus rapidement que nous le pensions et d'autres acquisitions suivront", a déclaré M. Pleeth.

Fin a levé jusqu'à présent environ 5 millions de dollars et son principal investisseur américain est MaC Venture Capital. (Reportage de Nick Carey ; Rédaction de Jamie Freed)