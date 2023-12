Alibaba Group Holding Limited est la 1ère place de marché chinoise en ligne. Le groupe propose une plate-forme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - exploitation de plates-formes de commerce en ligne : détention de sites Internet (Alibaba.com, Taobao.com, Tmall.com, Juhuasuan.com, Aliexpress.com, 1688.com, etc.) ; - prestations de paiement en ligne : prestations assurées au travers de la plate-forme Alipay.com ; - autres : développement de portails de comparaison des prix, d'interfaces et d'applications d'Internet, de plateformes de gestion dématérialisée des infrastructures informatiques, etc.

Secteur Internet