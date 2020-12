La valeur du jour à Wall Street - ALIBABA : le gouvernement chinois fait rentrer Ant dans les rangs

La pression continue de monter sur les propriétés de Jack Ma, le Jeff Bezos chinois, Alibaba et Ant. Mal lui en a pris fin octobre de critiquer en des termes virulents la réglementation financière de son pays. Les autorités en charge de celle-ci lui ont fait comprendre ces dernières semaines qu’en dépit de sa richesse et de son influence, il ne pesait que peu de poids face à un gouvernement obsédé par le contrôle fut il social, politique ou économique. En Bourse, l'action Alibaba gagne 0,92% à 224,05 dollars après avoir chuté de plus de 13% vendredi.



Avant lui, d'autres ténors du milieu des affaires de l'empire du Milieu, Wang Jianlin et Wu Xiaohui, respectivement patrons de Dalian Wanda Group et d'Anbang Insurance Group, avaient subi les foudres du pouvoir communiste.



La Banque populaire de Chine a demandé à Ant Group, la filiale de services financiers d'Alibaba, de se recentrer sur son activité principale de paiement et de remédier aux violations de la réglementation financière dans les domaines en forte croissance tels que le crédit à la consommation, l'assurance et la gestion de patrimoine. Les régulateurs ont fait plusieurs autres demandes à Ant, dont protéger les données personnelles dans ses activités de crédit, améliorer sa gouvernance d'entreprise et agir avec prudence dans ses activités de services financiers.



Le secteur Internet chinois, et plus particulièrement les sociétés contrôlés par Jack Ma, fait l'objet d'une reprise en main de la part des autorités chinoises depuis novembre. L'introduction en Bourse d'Ant, qui s'annonçait record, avait été suspendue. La société était alors valorisée plus de 300 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, le président chinois, Xi Jinping, serait intervenu personnellement pour bloquer l'opération. Cette décision avait été prise quelques jours après un réquisitoire du milliardaire chinois.



En fin de semaine dernière, les autorités chinoises ont ouvert une enquête contre le géant du commerce en ligne Alibaba pour des pratiques monopolistiques présumées. Cette annonce a provoqué un fort repli de l'action Alibaba à la Bourse de Hongkong, avec une chute de plus de 8 % du titre. Selon le Quotidien du peuple, organe du Parti communiste au pouvoir, cette enquête " est une mesure importante pour notre pays afin de renforcer la supervision anti-monopolistique dans le secteur de l'Internet et promouvoir un développement sain à long terme de l'économie numérique ".