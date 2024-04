Le cofondateur d'Alibaba, Jack Ma, a rédigé un long mémo à l'intention de ses employés, exprimant son soutien aux efforts de restructuration du géant de l'internet, signe qu'il est peut-être prêt à jouer un rôle plus actif après avoir passé ces dernières années loin des projecteurs. Les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong ont bondi de 5,5 % dans les échanges matinaux après la publication de la note, s'apprêtant à enregistrer leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 6 février. Dans ce message d'environ une page, M. Ma a fait l'éloge de la direction du PDG Eddie Wu et du président Joe Tsai et a déclaré que la scission de l'entreprise en six divisions il y a un an avait contribué à rationaliser le processus décisionnel, rendant Alibaba plus agile et plus axé sur la clientèle.

M. Ma, l'entrepreneur technologique le plus connu de Chine, a publiquement critiqué les régulateurs chinois dans un discours prononcé en octobre 2020, ce qui a fait dérailler la cotation massive de la société de fintech Ant Group, qu'il a également fondée. Il s'en est suivi des mesures de répression réglementaires dans le secteur technologique chinois, et Ma s'est largement retiré de la vie publique.

"Notre innovation n'a jamais consisté à surpasser nos adversaires, mais à rattraper l'avenir", écrit-il dans son billet. "L'innovation ne consiste pas à suivre la tendance, c'est un test de votre véritable capacité à survivre.