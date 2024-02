Les actions chinoises ont clôturé en hausse jeudi après la nomination par Pékin d'un régulateur chevronné à la tête de l'organisme de surveillance des valeurs mobilières et après que les décideurs politiques ont pris des mesures pour stabiliser les marchés boursiers en perte de vitesse.

** L'indice CSI 300 a progressé de 0,6 % à la clôture du marché pour enregistrer une quatrième séance consécutive de rebond, tandis que l'indice composite de Shanghai a grimpé de 1,3 %.

** Sur la semaine, l'indice CSI 300 a bondi de 5,8% et l'indice Shanghai a progressé de 5%, enregistrant tous deux leur plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre 2022. Les marchés seront fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire à partir de vendredi.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong, cependant, a perdu 1,3%, entraîné par une baisse de 6,1% d'Alibaba Group Holding, après que le géant de l'internet ait manqué les estimations des analystes pour les revenus du troisième trimestre.

** Le cabinet chinois a remplacé Yi Huiman en tant que président de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) par Wu Qing, un régulateur chevronné ayant la réputation d'agir avec fermeté.

** Les analystes de Jefferies ont déclaré dans une note : "Cette décision inhabituelle signale une plus grande attention au marché des capitaux de la part des hauts dirigeants". "Nous restons prudents à l'horizon d'un an, mais nous estimons qu'il y a de plus en plus de chances que l'achat d'actions de l'équipe nationale bénéficie d'un fort soutien en termes de liquidités.

** Les autorités ont pris une série de mesures pour sauver le marché en chute libre, notamment en demandant aux investisseurs publics d'acheter directement des fonds pour relancer le marché. Les régulateurs ont pris des mesures pour limiter les ventes à découvert.

** La plupart des secteurs ont progressé à la suite du nouveau rendez-vous, bien que les données aient montré que les prix à la consommation en Chine ont chuté à leur rythme le plus élevé en plus de 14 ans en janvier, tandis que les prix à la production ont également chuté.

** Les actions des sociétés à petite et micro capitalisation boursière ont mené les gains, avec l'indice CSI 1000 et l'indice CSI 2000 en hausse de 4,1 % et 8,8 %, respectivement. Au cours des semaines précédentes, ces actions ont été les plus durement touchées par la baisse du marché.

** Sur le plan sectoriel, les valeurs de l'immobilier et de la défense et de la sécurité ont progressé de plus de 5 % chacune, surpassant ainsi les autres secteurs. Les technologies de l'information et les véhicules à énergie nouvelle ont progressé respectivement de 2,4 % et de 1,9 %.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont reculé de 0,7 %, entraînés par Alibaba, le plan de rachat de 25 milliards de dollars d'actions de la société n'ayant pas suscité l'enthousiasme des investisseurs.

** L'entreprise de biotechnologie Wuxi Apptec a perdu 7,3 %, portant sa perte annuelle à 40 %, en raison des inquiétudes géopolitiques persistantes causées par un projet de loi américain.

** Les actions du secteur de la santé cotées à Hong Kong ont perdu 1,2 %. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Kim Coghill, Mrigank Dhaniwala et Janane Venkatraman)