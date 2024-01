Les actions des entreprises chinoises cotées à New York ont rebondi mardi après un début d'année morose, après que l'annonce d'un plan de sauvetage pour le marché boursier national en chute libre ait stimulé le sentiment.

L'indice Nasdaq Golden Dragon China - un indicateur des American depositary receipts (ADR) chinois - a bondi de 5,8 % après avoir atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2021 lors de la séance précédente, bien plus que la hausse de 0,3 % de l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique.

Les décideurs politiques à Pékin cherchent à mobiliser environ 2 000 milliards de yuans (278,53 milliards de dollars) dans un effort pour stabiliser un marché boursier meurtri, a rapporté Bloomberg News mardi en citant des personnes familières avec le sujet.

Les ADR des poids lourds JD.com, Baidu, NetEase et PDD HOldings ont augmenté de 6 à 7,5 %.

Les actions domestiques chinoises sont remontées de leurs plus bas niveaux pluriannuels plus tôt dans la journée, grâce aux espoirs suscités par le plan de sauvetage et à la promesse de Pékin de stabiliser la confiance du marché.

"Les investisseurs se réjouissent du plan de relance... (cependant) les nouvelles d'aujourd'hui pourraient ne pas être suffisantes pour renverser la vapeur pour les actions chinoises", a déclaré Charalampos Pissouros, analyste chez XM, une société de courtage en devises basée à Chypre.

L'indice CSI300 est toujours proche de ses plus bas niveaux depuis cinq ans. Le Hang Seng de Hong Kong est proche de ses plus bas niveaux depuis 14 mois à la suite de la reprise économique décevante du pays après la pandémie et des mesures de relance insuffisantes pour soutenir le secteur immobilier sinistré.

L'ETF iShares MSCI China a gagné près de 4 % mardi. Le fonds de 4,96 milliards de dollars a enregistré des sorties de capitaux d'environ 300 millions de dollars jusqu'à présent ce mois-ci, prolongeant les pertes dues à une baisse annuelle record des flux de capitaux de 848 millions de dollars en 2023, selon les données du LSEG.

Alibaba a bondi de 7,6 % après la publication d'un rapport selon lequel le cofondateur Jack Ma et le président Joe Tsai ont acheté des millions d'actions du géant chinois du commerce électronique au cours du quatrième trimestre.