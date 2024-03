Les entreprises chinoises sont confrontées à la perspective d'une pénurie de nouveaux capitaux propres, car le durcissement des règles nationales en matière d'introduction en bourse et les difficultés liées à la cotation à l'étranger freinent considérablement leurs levées de fonds, ce qui met en péril la reprise de l'économie chancelante.

L'organisme chinois de surveillance des valeurs mobilières a considérablement renforcé le contrôle des introductions en bourse cette année, ce qui a conduit les entreprises à renoncer massivement à leurs projets d'introduction en bourse sur le marché intérieur, certaines se tournant vers des marchés extraterritoriaux tels que Hong Kong et New York.

Toutefois, la surveillance accrue des candidats à l'introduction en bourse aux États-Unis, dans un contexte de tensions géopolitiques, et l'affaiblissement du marché hongkongais auront pour effet de freiner les introductions en bourse à l'étranger, comme l'a montré la décision prise cette semaine par Alibaba d'abandonner le projet d'introduction en bourse à Hong Kong de son unité logistique.

Au cours de la période janvier-mars 2024, les fonds levés via les introductions en bourse en Chine ont plongé de deux tiers par rapport à l'année précédente pour atteindre seulement 2,4 milliards de dollars, soit la plus petite levée de fonds trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2018, et une baisse de 82% par rapport à l'année précédente, ont montré les données préliminaires de LSEG.

Le gel soudain d'un marché des introductions en bourse qui était le plus important au monde en 2023 et 2022 intervient après que l'organisme de surveillance des valeurs mobilières, sous la direction de son nouveau président Wu Qing, a promis d'intensifier l'examen des candidats à l'introduction en bourse et de sévir en cas de manquement.

Selon Andrew Qian, PDG de la société d'investissement et de conseil New Access Capital, basée à Shanghai, le resserrement du marché des introductions en bourse "rendra de plus en plus difficile la mobilisation de capitaux pour les petites entreprises" et la sortie des investissements en capital-investissement.

"Les introductions en bourse en Chine deviendront des ressources rares", a déclaré M. Qian, qui aide désormais certaines entreprises à s'introduire sur le Nasdaq.

Pour les investisseurs en capital-risque, la difficulté à se retirer entraînera à son tour une difficulté à collecter des fonds, et "il sera de plus en plus difficile d'investir dans des petites entreprises de haute technologie en phase de démarrage", a déclaré M. Qian.

Ce sont ces entreprises qui sont les principaux moteurs de la croissance économique et de l'emploi en Chine.

La chute brutale des introductions en bourse intervient dans le contexte d'une déroute des marchés boursiers au début de l'année, après que les actions de la Chine continentale ont été à la traîne des actions mondiales pendant trois ans, et d'une déflation à des niveaux inégalés depuis la crise financière mondiale de 2008-09.

Il est également difficile pour les petites entreprises, principalement les startups technologiques, de lever des fonds et des capitaux privés en raison de leur modèle d'entreprise à un stade précoce et de leur profil de crédit plus faible. Certaines d'entre elles n'auront donc guère d'autre choix que de freiner leurs plans de croissance et de réduire leurs coûts.

"Lorsque l'économie ralentit, vous devez utiliser les marchés de capitaux pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés le plus rapidement possible", a déclaré Yang Chongyi, un conseiller financier qui aide les entreprises chinoises à s'introduire en bourse à l'étranger.

Toutefois, depuis le début de l'année, les bourses de Shanghai et de Shenzhen n'ont accepté aucune demande d'introduction en bourse.

UNE SURVEILLANCE PLUS STRICTE

La Chine a dévoilé ce mois-ci un ensemble de règles visant à renforcer la surveillance des introductions en bourse, des sociétés publiques et des souscripteurs. En outre, elle a limité les introductions en bourse afin de réduire l'offre d'actions et d'atténuer la pression de la vente sur un marché secondaire vacillant.

Le renforcement de la surveillance et la diminution des liquidités entraînant des incertitudes sur les cotations nationales, de nombreuses entreprises abandonnent leurs espoirs de cotation - plus de 80 candidats à l'introduction en bourse en Chine ont mis fin à leurs projets de cotation nationale depuis le début de l'année.

Les entreprises et les souscripteurs "n'osent pas" déposer leur candidature maintenant, car "une fois que vous avez déposé votre demande, vous devenez vulnérable aux sanctions pour fraude ou négligence, car les régulateurs commencent à examiner les documents", a déclaré un banquier sous couvert d'anonymat.

Le banquier a déclaré qu'il conseillait à certains clients d'aller à l'étranger.

Depuis le début de l'année, 38 entreprises chinoises ont demandé à être cotées à l'étranger, selon les données de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC), qui examine ces ventes d'actions dans le cadre d'un système d'enregistrement vieux d'un an.

Cinq d'entre elles, dont Kepuni Holdings et Huajin (China) Holdings Ltd, visent une cotation aux États-Unis, tandis que les autres envisagent Hong Kong.

"Le marché boursier de Hong Kong offre plus de certitude. En d'autres termes, les règles y sont très claires", a déclaré Tang Jinghua, président de Shanghai Voicecomm Information Technology Co, qui a reçu l'aval de la CSRC ce mois-ci.

Tang a déclaré que l'entreprise chercherait toujours à être cotée en bourse sur le continent à l'avenir.

Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co, une autre société chinoise cherchant à s'introduire à Hong Kong, a déclaré qu'elle avait abandonné son projet d'introduction à Shanghai "en raison de l'incertitude du processus global d'approbation", selon un document déposé à la bourse le 20 mars.

Les tensions sino-américaines et l'affaiblissement des marchés de Hong Kong ne vont toutefois pas faciliter les cotations offshore - Alibaba a renoncé à coter son unité Cainiao à Hong Kong en invoquant la morosité de "l'environnement général pour la réalisation d'opérations sur les marchés des capitaux".

Les entreprises chinoises doivent également se soumettre à un processus d'approbation réglementaire, lancé en avril dernier, pour pouvoir s'introduire en bourse à l'étranger.

"Au cours des prochaines années, les chances d'une introduction en bourse sur le marché intérieur sont minces pour les startups chinoises", a déclaré un cadre d'une société de capital-investissement chinoise basée à Shanghai, qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Il est également difficile de trouver des capitaux à l'étranger, car "le marché de Hong Kong est relativement petit et peu liquide, tandis que la cotation aux États-Unis ne se généralisera pas en raison de facteurs géopolitiques". Les prochaines élections américaines sont une autre source d'incertitude", a ajouté le dirigeant.