JAKARTA, 4 août - TikTok a déclaré à Reuters qu'il avait entamé des discussions avec les autorités de régulation en vue d'obtenir une licence de paiement en Indonésie, ce qui favoriserait ses ambitions en matière de commerce électronique sur un marché important, alors qu'il fait l'objet d'une surveillance accrue aux États-Unis et dans d'autres pays.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce faite en juin par le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, selon laquelle la plateforme de vidéos courtes investirait des milliards de dollars en Indonésie et dans le reste de l'Asie du Sud-Est.

Deux sources informées du projet ont déclaré que TikTok, qui appartient au géant technologique chinois ByteDance, était en pourparlers avec la banque centrale indonésienne et que l'application était considérée favorablement.

Un porte-parole de TikTok a confirmé vendredi que les discussions étaient en cours, ajoutant qu'une licence de paiement indonésienne aiderait les créateurs et les vendeurs locaux sur sa plateforme.

Les sources ont refusé d'être identifiées, les négociations étant confidentielles. Un représentant de la banque centrale, la Bank Indonesia, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Une licence de paiement permettrait à TikTok de bénéficier de frais de transaction et le mettrait plus directement en concurrence avec les géants du commerce électronique d'Asie du Sud-Est, Shopee de Sea et Lazada d'Alibaba.

TikTok compte 125 millions d'utilisateurs indonésiens par mois, ce qui correspond à son nombre d'utilisateurs en Europe et n'est pas très loin des États-Unis, où il en compte 150 millions.

Douyin, l'homologue chinois de TikTok, également détenu par ByteDance, a obtenu une licence de paiement chinoise en 2020. On ne sait pas encore si TikTok a obtenu une licence de paiement ailleurs dans le monde. ByteDance et TikTok n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les licences.

L'Indonésie, qui compte plus de 270 millions d'habitants, a réalisé l'an dernier près de 52 milliards de dollars de transactions électroniques, selon les données de la société de conseil Momentum Works. Sur ce total, 5 % ont eu lieu sur TikTok, principalement par le biais de la diffusion en direct.

TikTok prévoit de lancer une plateforme de commerce électronique pour vendre des produits fabriqués en Chine aux États-Unis ce mois-ci. L'entreprise a déclaré à Reuters qu'elle ne prévoyait pas de lancer ce service en Indonésie, où de hauts fonctionnaires ont exprimé la crainte que le pays ne soit inondé d'importations de produits chinois.

Aux États-Unis, TikTok est de plus en plus préoccupé par l'influence possible du gouvernement chinois. La Maison-Blanche et de nombreux États américains ont interdit son utilisation sur les appareils gouvernementaux et l'État du Montana prévoit de l'interdire complètement à partir de l'année prochaine.

L'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas partagé et ne partagerait pas les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, et qu'elle avait pris des mesures importantes pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs de TikTok.

L'Australie et le Canada ont également interdit l'utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux.