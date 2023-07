Alicon Castalloy Limited est une société basée en Inde, qui est un fournisseur de solutions de bout en bout pour le moulage de l'aluminium. La société est le fabricant de pièces moulées en alliage d'aluminium principalement utilisées dans le segment automobile de l'industrie en Inde. Les produits de la société couvrent également le secteur non automobile de l'industrie. Les services de moulage de la société comprennent la conception, l'ingénierie, le moulage, l'usinage et l'assemblage, la peinture et le traitement de surface des composants en aluminium. La société propose ses solutions à un large éventail d'industries, telles que l'automobile, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, les locomotives, le médical et la santé, l'aéronautique et la défense maritime. La société sert également des clients du secteur automobile en Europe et aux États-Unis par le biais de sa filiale européenne Illichmann Castalloy. Elle exploite des fonderies d'aluminium en Inde et a développé un solide pipeline de produits. Les usines de fabrication de la société sont situées à Shikrapur et Chinchwad (Maharashtra), Binola (Haryana) en Inde, et en Slovaquie en Europe.