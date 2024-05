(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

AEW UK REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier axé sur l'immobilier commercial régional au Royaume-Uni - La valeur nette d'inventaire par action a baissé de 0,8 % à 102,73 pence au 31 mars, contre 103,53 pence au 31 décembre. Le rendement total de la valeur liquidative, qui comprend le dividende intérimaire de 2,00 pence par action pour le trimestre clos le 31 décembre, est d'environ 1,2 % pour le trimestre clos le 31 mars, contre un rendement négatif de 0,4 % pour le trimestre précédent. Henry Butt, gestionnaire adjoint de portefeuille, déclare : "La société reste consciente de la fragilité du contexte économique et de son effet cumulatif sur les marchés professionnels et, par conséquent, conserve une trésorerie prudente, s'élevant à 11,40 millions de livres sterling à la fin du trimestre, dont une grande partie est détenue sur un compte bancaire rémunéré." AEW annonce un dividende intérimaire de 2,00 pence pour les trois mois se terminant le 31 mars.

Alien Metals Ltd - Société australienne d'exploration et de développement de minéraux - Nomination de Nathan Douglas au poste de directeur général des opérations. M. Douglas a plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation minière et de la construction. En outre, Alien Metals nomme le directeur technique Rob Mosig à son conseil d'administration. Le directeur exécutif Guy Robertson déclare : "La nomination de Nathan Douglas au poste de directeur général des opérations est un ajout bienvenu à l'équipe à ce moment clé où Alien Metals se concentre sur la progression du développement du projet de minerai de fer Hancock et sur la libération de la valeur des projets de métaux du groupe platine-nickel-cuivre Pinderi Hills."

Angus Energy PLC - Développeur de pétrole et de gaz onshore axé sur le Royaume-Uni - déclare qu'il émettra 27,4 millions d'actions aux détenteurs d'un droit de redevance prioritaire à un prix d'environ 0,35 pence chacune, pour une valeur de 97 277 livres sterling.

Armadale Capital PLC - Investisseur de projets de ressources naturelles axés sur l'Afrique, basé à Londres - Souscrit 150 000 USD sur les 500 000 USD initiaux requis pour exercer la première option permettant d'obtenir une participation de 25 % dans Africo American Inc, une société constituée en vertu des lois de l'Idaho, la société holding de l'actif d'exploration du plomb, du zinc et de l'argent de Canyon Silver, situé dans le nord de l'Idaho. Armadale explique : "Les fonds seront utilisés pour commencer la réouverture des galeries numéro 2 et 3 de la mine d'argent de Canyon. En ouvrant les portails numéro 2 et numéro 3, le conseil d'administration espère pouvoir obtenir un accès direct à la minéralisation historique. Cela permettra de prélever de nouveaux échantillons de la ressource en vue d'une analyse plus poussée".

EKF Diagnostics Holdings PLC - société de diagnostic médical basée à Cardiff - note un impact positif "significatif" sur les marges brutes grâce à l'abandon de certains produits au sein de son portefeuille, tout en se concentrant sur des produits de base plus rentables, lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue mardi. Déclare que l'ensemble des opérations a été conforme à ses propres attentes au cours du premier trimestre 2024. Il fait état de "résultats satisfaisants dans des secteurs d'activité clés à forte marge au sein de nos deux divisions, pour lesquels nous nous attendions à une amélioration de la performance en 2024, et qui ont été signalés dans nos résultats de l'année 2023." EKF, qui souligne que la trésorerie nette a augmenté conformément à ses propres attentes, ajoute : "Avec des transactions très agréables au premier trimestre 2024, en particulier en mettant l'accent sur nos lignes de produits clés à marge plus élevée, nous restons confiants que notre performance financière globale pour l'année sera conforme aux attentes de la direction, et que 2024 sera une année de dynamique significative à la fois en termes de marges de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et de génération de trésorerie."

Future Metals NL - société d'exploration axée sur des projets en Australie occidentale - reçoit une subvention de 180 000 AUD du gouvernement d'Australie occidentale dans le cadre d'un programme d'incitation à l'exploration. Future Metals prévoit que son programme de forage de la minéralisation Drill Eileen Bore commencera au troisième trimestre 2024. La société signale des intersections historiques réalisées par les propriétaires précédents, dont 1,08 % de cuivre et 0,29 % de nickel. Cependant, Future Metals ajoute que l'accès à la zone d'Eileen Bore a été retardé en raison des conditions météorologiques extrêmes rencontrées dans la région du Kimberley oriental cette année. "Un résultat positif de ce retard est que l'entreprise pourra maintenant appliquer cette subvention EIS de 180 000 AUD au coût du forage à Eileen Bore ", indique l'entreprise.

Ondo InsurTech PLC - Fournisseur londonien de technologie de prévention des sinistres pour les assureurs habitation - lève 3,0 millions de livres sterling en plaçant 21,4 millions d'actions de placement auprès d'investisseurs institutionnels et autres au prix d'émission de 14,0 pence par action, ce qui représente une décote d'environ 3,5 % par rapport au cours de clôture de 14,5 pence lundi. Craig Foster, directeur général, déclare : "Nous apprécions le soutien manifesté par un certain nombre de nouveaux investisseurs institutionnels qui ont soutenu la levée de fonds, ainsi que le soutien continu de nos actionnaires institutionnels existants. Le produit du placement nous permettra d'accélérer et d'étendre nos activités aux États-Unis et de poursuivre notre croissance sur d'autres marchés britanniques et scandinaves."

Oracle Power PLC - développeur de projets énergétiques - Levée de fonds de 300 000 GBP par la souscription de 1,67 milliard d'actions au prix de 0,018 pence chacune. Le produit de la souscription sera principalement utilisé pour soutenir le développement des projets du groupe en Australie. Par ailleurs, la société a annoncé mercredi qu'elle avait reçu un "certificat de non-objection" de l'Agence de protection de l'environnement du Sindh au Pakistan. Le directeur général Naheed Memon commente : "Nous sommes très heureux de recevoir le NOC de la SEPA pour la construction du projet, car il remplit une condition importante pour le financement potentiel du projet et marque une autre étape importante dans le développement de notre projet d'énergie renouvelable au Pakistan". Oracle explique : "Le NOC donne l'autorisation de construire la centrale d'énergie renouvelable proposée de 1,3 gigawatt à Jhimpir, dans la province de Sindh, au Pakistan".

Pensana PLC - société d'exploration de métaux rares axée sur ses projets de métaux magnétiques en Angola - déclare que des travaux d'essai sont entrepris sur des échantillons du gisement Sulima West sur le permis d'exploration Coola à 75 kilomètres au nord de Longonjo en Angola. "Une fois les tests finalisés, un programme de forage sera entrepris pour délimiter l'étendue de la minéralisation proche de la surface dans la zone cible de six hectares à Sulima West", indique Pensana. La société note que l'échantillon d'apatite-maghémite a titré 22 % de pentoxyde de phosphore, dont la teneur a été portée à 42,6 % par séparation magnétique. Grant Hayward, directeur de l'exploration, déclare : "Ces premiers résultats indiquent la possibilité d'un enrichissement physique à faible coût du minerai de Sulima West sur le site, alimentant l'usine de traitement de Longonjo avec un concentré de terres rares de haute qualité".

PYX Resources Ltd - Producteur de zircon et de sables minéraux basé à Sydney et axé sur l'Indonésie - Se félicite de la première exportation de 750 tonnes de concentré de zircon riche en monazite vers un client de Hainan, en Chine. Oliver Hasler, président-directeur général, déclare que cette exportation marque "une étape importante dans nos efforts stratégiques". La monazite, connue pour sa richesse en terres rares, représente une ressource essentielle dans le paysage mondial des technologies de pointe et est utilisée dans de nombreuses industries, des énergies renouvelables à l'électronique, en passant par l'aérospatiale et les soins de santé. Nous continuons à susciter un intérêt substantiel pour nos produits de la part d'acheteurs internationaux et nous nous réjouissons de pouvoir annoncer d'autres exportations à l'avenir.

RTW Biotech Opportunities Ltd - société d'investissement spécialisée dans les actifs du secteur des sciences de la vie - indique que sa valeur liquidative par action était de 1,76 USD au 30 avril, soit une baisse de 9,7 % par rapport à 1,95 USD au 28 mars. Roderick Wong, Managing Partner et Chief Investment Officer de RTW Investments LP, déclare : "Aucun événement spécifique à une société n'a contribué de manière significative au mois d'avril. Il s'agit du pire mois pour l'indice Russell 2000 Biotech depuis avril 2022. Dans l'ensemble, le secteur a perdu les 20 % de gains qu'il avait réalisés depuis le revirement de la Réserve fédérale le 14 décembre de l'année dernière. En outre, mercredi, la société note que Lycia Therapeutics a conclu un financement de série C de 106,6 millions de dollars, auquel RTW a participé. Josh Kennedy-Smith, partenaire et analyste de recherche chez le gestionnaire d'investissement RTW Investments, déclare : "Lycia travaille à la pointe de la dégradation des protéines extracellulaires, et nous sommes ravis de continuer à soutenir la société alors qu'elle progresse dans le développement de multiples dégradateurs LYTAC vers la preuve de concept chez les patients atteints de maladies auto-immunes."

SolGold PLC - Société d'exploration de cuivre et d'or axée sur l'Équateur - Célébration des "progrès substantiels" réalisés dans le cadre de ses initiatives financières. "La direction mène actuellement des discussions approfondies avec des fournisseurs de capitaux qui ont manifesté un vif intérêt pour un financement solide et à plus long terme du projet Cascabel", explique SolGold, citant son projet phare en Équateur. En outre, la société fait état d'une facilité de crédit de 10 millions USD qui lui permet d'injecter immédiatement des liquidités dans ses activités courantes. Chris Stackhouse, directeur financier, déclare : "Ces développements sont importants pour SolGold, car nous continuons à établir les bases financières nécessaires pour les prochaines phases du projet Cascabel. L'intérêt marqué de la part de financiers potentiels confirme non seulement les perspectives exceptionnelles du projet, mais renforce également notre capacité à atteindre les étapes prévues." La société ajoute qu'il n'y a aucune garantie de finalisation des transactions financières, malgré l'avancement des discussions sur le financement.

