Arrow Exploration Corp - Société d'exploration pétrolière basée à Calgary, Canada - Le revenu net pour les trois mois au 31 mars augmente à 3,2 millions de dollars, contre 3,0 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice net de base par action reste inchangé à 0,01 cents US. Marshall Abbott, directeur général, déclare : " Arrow a connu son meilleur trimestre à ce jour en termes de production et de [bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] " au cours du premier trimestre. Arrow note que les puits forés à la découverte de Carrizales Norte ont permis d'explorer l'étendue des réservoirs C7 et Ubaque et de recueillir des données supplémentaires pour le programme de forage horizontal. Les puits horizontaux ont été considérés comme le meilleur moyen de développer le réservoir Ubaque et devraient permettre à Arrow de passer à la vitesse supérieure en termes de production et de stabilité, remarque Arrow. "La direction reste confiante dans l'équipe d'Arrow pour mener à bien la campagne d'exploitation prévue, en poursuivant notre portefeuille riche en opportunités et en faisant passer la valeur actionnariale à un niveau supérieur ", ajoute Abbott.

PCI-PAL PLC - Fournisseur de solutions de paiement et de protection des données dans le nuage basé à Londres - Confirme avoir reçu un paiement de 1,1 million de livres sterling concernant les coûts provisoires d'une récente action en justice couronnée de succès. Sycurio accepte de payer 0,2 million de livres sterling supplémentaires pour les coûts de la procédure d'appel. Elle étudie encore ses options concernant l'élément restant des coûts. Explique que l'affaire aux États-Unis se poursuit comme prévu, le procès étant prévu pour février 2025. estime que l'issue de l'affaire au Royaume-Uni a permis de valider encore davantage la position de PCI Pal.

Alien Metals Ltd - Société d'exploration et de développement de minéraux axée sur l'Australie - Lève 630 000 GBP par le biais d'un placement à 0,135 pence par action. Le produit sera principalement utilisé pour faire avancer le projet de minerai de fer de la société, le projet d'argent et de métaux précieux en Australie occidentale et pour le fonds de roulement général. CMC Markets, qui a agi en tant qu'unique agent de placement, est désigné comme courtier conjoint. La société fait également le point sur le projet de minerai de fer Hancock. La société indique qu'elle continue à faire avancer le projet en vue d'obtenir toutes les autorisations minières nécessaires pour garantir le financement et, en fin de compte, passer au développement et à la construction. Les options stratégiques de financement du projet progressent activement, y compris le financement possible par le biais d'une coentreprise ou d'un financement par emprunt. À Pinderi Hills, la société indique que les travaux de terrain ont commencé sur le site et que des études géochimiques sont prévues.

AVI Japan Opportunity Trust PLC - investisseur en actions japonaises à petite capitalisation - déclare que la société de portefeuille, NC Holdings Co Ltd, reçoit une offre d'achat visant à privatiser la société. AVI déclare avoir accepté de vendre sa participation de 19,3% dans le cadre de l'offre publique d'achat. Le prix de l'offre représente une prime de 46% par rapport au prix de clôture de lundi.

Costain Group PLC - société de construction et d'ingénierie basée à Maidenhead, en Angleterre - déclare avoir été choisi par United Utilities PLC comme l'un des sept partenaires qui mettront en œuvre son nouveau programme d'investissement stratégique. Ce programme, qui élargit la relation entre Costain et United Utilities, devrait permettre aux sept partenaires de réaliser des projets d'une valeur de 3 milliards de livres sterling au cours de la période 2025-2030 de l'Asset Management Period 8. L'accord prévoit également la possibilité d'une prolongation de cinq ans.

Zinnwald Lithium PLC - société de développement du lithium basée à High Wycombe, en Angleterre, et axée sur l'Allemagne - note que le cabinet du Land de Saxe charge le ministre des affaires économiques, Martin Dulig, de conclure des accords administratifs avec le ministère fédéral allemand de l'économie pour deux projets de chaînes de batteries en Saxe, dont l'un est le projet Zinnwald Lithium. Il explique que ces accords visent à fournir une aide financière au projet par l'État de Saxe en collaboration avec le gouvernement fédéral. Anton du Plessis, directeur général de Zinnwald, commente : "Nous sommes ravis que le gouvernement de l'État de Saxe ait manifesté son soutien au projet Zinnwald. Bien qu'il n'y ait aucune garantie quant au montant de la subvention que le projet pourrait recevoir, il s'agit d'une nouvelle indication de l'importance accordée à l'encouragement des sources nationales d'approvisionnement en minéraux bruts essentiels en Allemagne et dans l'Union européenne".

Tasty PLC - Exploitant londonien de restaurants décontractés - annonce que le plan de restructuration présenté en avril a été approuvé par le tribunal à l'issue de l'audience de sanction qui s'est tenue mardi. Cela permet un retour à la rentabilité et garantit l'avenir à long terme de l'entreprise. Prévoit une amélioration significative du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 2,1 millions de livres sterling entre les exercices 2023 et 2025 grâce à la rationalisation des sites et à d'autres économies de coûts tangibles. Celles-ci comprennent des économies de 0,6 million de livres sterling par an au niveau du siège et des économies de loyers de 2,1 millions de livres sterling attendues pour les sites abandonnés au cours de l'exercice 2024. L'entreprise prévoit un Ebitda de 0,3 million de livres sterling pour l'exercice 2024, un chiffre d'affaires de 33,4 millions de livres sterling et une génération de trésorerie de 1,3 million de livres sterling.

Visum Technologies PLC - Fournisseur londonien de technologie vidéo pour le secteur des loisirs - Conclut un accord de licence exclusif et non contraignant avec Makeabl Ltd, une société basée à Hong Kong. Makeabl accordera à Visum les droits exclusifs de licence de logiciel de sa technologie pour les marchés nord-américain et européen. Visum souhaite conclure l'accord proposé au plus tard le 30 juin. L'exclusivité a été accordée jusqu'au 3 décembre.

Honye Financial Services Ltd - Société basée aux îles Caïmans cherchant à réaliser des acquisitions dans le domaine des services financiers et de la technologie financière - La perte avant impôts pour les six mois se terminant fin janvier passe de 128 050 GBP à 118 227 GBP. Aucun chiffre d'affaires n'a été communiqué. En mars, signature d'un accord de prêt de 275 000 GBP avec Tang Investment No 1 Ltd. Elle s'attend également à ce que Tang réalise un investissement important dans l'entreprise. Mais à ce jour, aucun fonds n'a été reçu. Afin de garantir un capital d'exploitation suffisant, l'entreprise recherche des solutions de financement alternatives et annoncera rapidement tout développement.

IQGeo Group PLC - Fournisseur de logiciels de productivité et de collaboration géospatiale pour les secteurs des télécommunications et des services publics, basé à Cambridge, Angleterre - Lundi, Kohlberg Kravis Roberts & Co LP a reçu des engagements irrévocables ou des lettres d'intention non contraignantes concernant un peu moins de 56 % des actions d'IQGeo.

88 Energy Ltd - Société d'exploration pétrolière axée sur l'Alaska - Publication de la première estimation interne des ressources prospectives du projet Leonis. Les ressources prospectives nettes moyennes estimées s'élèvent à 381 millions de barils de pétrole.

Voyager Life PLC - Fabricant, fournisseur et détaillant de produits de santé et de bien-être à base de cannabis basé à Perth, en Écosse - Déclare que le nouveau partenaire européen potentiel de fusion se retire en tant qu'objet de l'actionnaire externe le plus important. En conséquence, la position financière est maintenant considérablement restreinte. Voyager indique qu'elle a besoin d'un refinancement à court terme et que le conseil d'administration entamera immédiatement des discussions avec les actionnaires et les investisseurs potentiels. Voyager prévoit également de revoir ses activités existantes. Sur le plan commercial, Voyager déclare avoir gagné un nouveau client important pour sa division de fabrication. Les accords avec ce client sont encore en cours de finalisation, mais les conditions générales prévoient une commande préliminaire en juin pour au moins six lignes de produits avec une valeur de commande initiale allant jusqu'à 30 000 GBP et, par la suite, d'autres commandes pour répondre à la demande. L'entreprise envisage également de "redynamiser" sa stratégie en matière de commerce électronique.

Proton Motor Power Systems PLC - concepteur et producteur de piles à combustible à hydrogène et de systèmes hybrides électriques basé à Londres - achève la commande suivante de DB Bahnbau Gruppe GmbH, une filiale de Deutsche Bahn AG. En conséquence, Proton Motor Power Systems PLC livre un système complet d'alimentation de secours à pile à hydrogène, qui a passé le test d'acceptation du site, la remise au client et l'approbation de série et d'exploitation.

Centrica PLC - Propriétaire de British Gas basé à Windsor, Angleterre - Annonce une offre publique d'achat pour ses 770 millions de livres sterling, 7,00% notes due 2033.

Zenith Energy Ltd - Société pétrolière et gazière basée à Aberdeen avec des actifs en Afrique et en Italie - Fournit une mise à jour concernant l'arbitrage ICC en cours contre la République de Tunisie et l'arbitrage ICSID contre la République de Tunisie. Nomme Gibson, Dunn & Crutcher LLP pour agir en tant que conseil dans leurs plaintes contre la République de Tunisie.

Aukett Swanke Group PLC - Fournisseur de services d'architecture et de design d'intérieur basé à Londres - Depuis avril, le groupe signale de nouveaux retards dans les dates de début de certains contrats confirmés. En outre, certains contrats importants que le groupe s'attendait à obtenir et à démarrer au cours du second semestre n'ont pas encore été conclus. En conséquence, le conseil d'administration est plus prudent quant aux résultats de l'exercice en cours, qui se termine le 30 septembre.

Chill Brands Group PLC - Fournisseur de produits alternatifs au tabac basé au Colorado (États-Unis) - Suite à l'assemblée générale de mardi, Aditya Chathli est nommé président non exécutif. Antonio Russo et Trevor Taylor cessent d'être administrateurs de la société avec effet immédiat. En outre, Callum Sommerton est rétabli dans ses fonctions de directeur général après une enquête sur des allégations d'utilisation d'informations privilégiées. Cette décision intervient alors qu'un avis préliminaire de Fieldfisher LLP indique que les allégations ne seront pas suffisamment prouvées.

