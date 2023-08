(Alliance News) - Alien Metals Ltd a déclaré mercredi que sa filiale à 100 %, Iron Ore Co of Australia Pty Ltd, a choisi un entrepreneur pour le projet de minerai de fer Hancock en Australie occidentale.

Iron Ore Co a choisi Regroup Australia, une entreprise de construction civile, d'exploitation minière et de transport, comme entrepreneur principal privilégié pour Hancock.

Selon les termes de l'accord, Regroup supervisera la construction d'une intersection de la zone du projet à la Great Northern Highway, ainsi que la construction d'une piste d'accès de la route au site minier.

Il a également été choisi comme prestataire privilégié d'Iron Ore Co pour les opérations, et sera responsable des services d'exploitation minière et de transport, à savoir le transport du minerai du site minier à Port Hedland.

Selon Alien Metals, le choix de Regroup permet de dérisquer considérablement le projet et d'éliminer les risques d'interface et de retard inhérents aux activités de construction et d'exploitation de la mine.

En outre, l'entreprise a déclaré que le prix soumis par l'offre de Regroup soutient le potentiel d'économies de capital par rapport à celles prévues dans l'étude exploratoire.

L'attribution de ce contrat reste soumise à l'achèvement d'une étude de faisabilité définitive positive, aux approbations, au financement et à la décision finale d'investissement du conseil d'administration.

"L'obtention de Regroup en tant qu'entrepreneur clé pour le projet Hancock est une étape importante pour la société, car elle contribue à réduire les risques liés au projet Hancock. Il s'agit de la première étape de l'établissement de relations avec les entrepreneurs dans le cadre du processus d'approvisionnement de l'IOCA, de l'obtention de prix compétitifs de la part des entrepreneurs, ce qui fait avancer la planification du projet", a déclaré Troy Whittaker, président-directeur général d'Alien Metals.

Les actions d'Alien Metals s'échangeaient 2,1% plus haut à 0,19 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.