(Alliance News) - Alien Metals Ltd a déclaré mardi que sa filiale, Iron Ore Co of Australia, a signé des accords patrimoniaux avec le Karlka Nyiyaparli Aboriginal Corp RNTBC pour deux licences d'exploration, ainsi qu'une licence diverse.

Alien Metals est une société australienne d'exploration et de développement de minéraux, qui développe actuellement une exploitation de minerai de fer à court terme, par expédition directe, dans le cadre du projet Hancock, dans la région de Pilbara, en Australie occidentale.

Selon Alien Metals, Iron Ore a signé des accords patrimoniaux pour les licences de prospection E 47/4817 et E 47/5001, tandis que la demande diverse concerne la licence L 47/1063.

Les deux premiers permis relèvent de la détermination du titre autochtone de Nyiyaparli, qui couvre le projet Hancock et les concessions associées.

Le peuple Nyiyaparli est le propriétaire traditionnel de 36 684 kilomètres carrés de terres et d'eaux dans la région du Pilbara oriental, y compris le canton de Newman. La zone de détermination couvre 40 000 kilomètres carrés du pays traditionnel des Nyiyaparli et englobe Newman, les communautés aborigènes de Jigalong et Parnpajinya, plusieurs baux pastoraux et, bien sûr, d'importantes exploitations minières.

La zone de détermination comprend également des lieux d'une importance particulière pour le peuple Nyiyaparli, notamment des sites cérémoniels, des lignes de chant, des bassins permanents et des ressources naturelles.

En conséquence, les accords sur le patrimoine prévoient l'octroi de licences sans objection de la part des détenteurs de titres autochtones, ainsi que le retrait des objections existantes.

Mardi, Alien Metals a souligné que ces accords constituaient une "étape cruciale" dans le dialogue avec les propriétaires traditionnels de Nyiyaparli, ajoutant qu'ils reflétaient la "relation constructive" que l'entreprise a établie avec la Karlka Nyiyaparli Aboriginal Corporation - ou KNAC - alors qu'elle poursuit les négociations sur un accord minier distinct.

Entre-temps, le permis divers permet à Alien Metals de construire l'infrastructure essentielle pour l'accès routier de la Great Northern Highway au site minier proposé.

Troy Whittaker, directeur général, a déclaré : "La société et son conseil d'administration souhaitent remercier la Karlka Nyiyaparli Aboriginal Corporation et son conseil d'administration Nyiyaparli pour le soutien qu'ils leur ont apporté en vue de franchir cette étape importante concernant les licences concernées. Nous sommes ravis d'avoir signé les accords de partenariat dans la mesure où ils permettront d'avancer dans le processus d'approbation et, à long terme, de réduire les risques liés à l'exécution du projet Hancock.

Les actions d'Alien Metals se négociaient à Londres mardi matin, en baisse de 2,1 %, à 0,19 pence l'unité.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

