Alien Metals Ltd est une société d'exploration et de développement minier basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de mettre en place une exploitation de minerai de fer à expédition directe dans la région de Pilbara, en Australie occidentale. La société a acquis 90 % des projets de minerai de fer à haute teneur (minerai à expédition directe) de Brockman et Hancock Ranges. Elle a également acquis 100 % du projet de minerai de fer Vivash Gorge dans l'ouest de la région de Pilbara. Elle a acquis 100 % du projet d'argent d'Elizabeth Hill, qui comprend le bail minier historique d'Elizabeth Hill et le tènement d'exploration de 115 kilomètres carrés (km2) autour de la mine. Elle détient une participation de 100 % dans la coentreprise Munni Munni Platinum Group Metals and Gold Project (Munni Munni) dans le Pilbara occidental, en Australie occidentale, qui est un projet d'éléments du groupe du platine (PGE) et de métaux de base. Munni Munni détient un gisement contenant 2,2 millions d'onces de MGP 4E : palladium, platine, or et rhodium. La société détient également des projets d'argent, de cuivre et de métaux de base dans divers endroits.

Secteur Sociétés minières intégrées