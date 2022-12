Métaux Alien promeut le chef de filiale Troy Whittaker au poste de PDG

Alien Metals Ltd - société d'exploration et de développement miniers possédant des actifs en Australie, au Mexique et au Groenland - Déclare que Bill Brodie Good quittera son poste de directeur général hors conseil d'administration. Troy Whittaker, actuellement PDG de la filiale IOCA, prendra le poste de PDG de la société.

Le président exécutif Rod McIllree déclare : "Alors que la société entame un nouveau chapitre de son évolution, nous sommes impatients d'informer les parties prenantes de ces développements en temps voulu."

Cours actuel de l'action : 0,53 pence, a clôturé en baisse de 0,1% vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 21%

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

