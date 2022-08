Alight annonce le lancement de Payment Services

La nouvelle offre globale vient enrichir le portefeuille de solutions Alight Payroll

Alight, Inc. (NYSE : ALIT), l’un des principaux fournisseurs de technologies et services basés sur le cloud, pour les ressources humaines, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Alight Payment Services, une nouvelle solution offrant aux entreprises mondiales un processus de paie et de paiement, simplifié de bout en bout.

Alimentée par Ebury, Alight Payment Services est une nouvelle offre mise à la disposition des organisations qui cherchent à rationaliser leurs processus de paie, contrôler leurs coûts, et réduire la charge administrative liée à la gestion des transactions bancaires internationales.

« Sachant le nombre de problèmes auxquels les entreprises mondiales sont confrontées en matière de paie et de paiements, nous sommes ravis de leur offrir une plateforme technologique qui allège ce fardeau et simplifie les procédures », a déclaré Cesar Jelvez, directeur des services professionnels et responsable mondial de la paie, chez Alight. « Alight Payment Services vient s’ajouter à nos capacités de paie, déjà solides à l’échelle internationale, et nous permet de continuer à aider les organisations à rationaliser leurs processus de paiement de manière transparente, pour accroître l’efficacité. »

« Nous nous réjouissons d’alimenter la nouvelle solution de Payment Services d’Alight. Notre plateforme leader sur le marché va aider Alight à fournir à sa clientèle internationale des paiements fiables et rapides dans plusieurs devises », a confié pour sa part Owain Walters, responsable mondial des paiements à grande échelle, chez Ebury. « Les ambitions stratégiques d’Alight et celles d’Ebury s’alignent parfaitement, tandis que les deux sociétés continuent d’étendre leurs services à travers le monde, afin de simplifier le processus de paiement international de la paie pour les entreprises du monde entier. »

Caractéristiques principales d’Alight Payment Services :

Traitement simplifié des paiements mondiaux : La solution est disponible dans plus de 140 devises, et peut être gérée sans devoir disposer de comptes bancaires dans les pays correspondants.

La solution est disponible dans plus de 140 devises, et peut être gérée sans devoir disposer de comptes bancaires dans les pays correspondants. Règlement en monnaie unique : Fonctionne pour les dépôts sur les comptes d’employés travaillant dans plusieurs pays, et les paiements de tiers tels que ceux effectués par des agences fiscales et réglementaires et les prestataires d’avantages sociaux.

Fonctionne pour les dépôts sur les comptes d’employés travaillant dans plusieurs pays, et les paiements de tiers tels que ceux effectués par des agences fiscales et réglementaires et les prestataires d’avantages sociaux. Améliorations globales de la paie : Payment Services offre des fonctionnalités complètes de suivi et de traçabilité qui permettent de produire des rapports d’étape sur les transactions et les paiements mondiaux, tout en assurant l’exactitude, la conformité et le versement sécurisé des paiements.

Payment Services offre des fonctionnalités complètes de suivi et de traçabilité qui permettent de produire des rapports d’étape sur les transactions et les paiements mondiaux, tout en assurant l’exactitude, la conformité et le versement sécurisé des paiements. Reporting simplifiés : Rapprochements bancaires complets offrant un gain de temps sur les tâches d’administration de la paie, avec une intégration aux systèmes de paie et ERP.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur alight.com.

À propos d’Alight Solutions

Alight est l’un des principaux fournisseurs de technologies et services basés sur le cloud, pour les ressources humaines, qui permet de prendre des décisions en toute confiance concernant la santé, la richesse et le bien-être de 36 millions d’individus et leurs personnes à charge. Combinant données et analyses, notre plateforme Alight Worklife® offre une expérience utilisateur simple et transparente. Soutenue par nos capacités de livraison mondiales, Alight Worklife transforme l’expérience des employés dans le monde entier. Grâce à des informations personnalisées et basées sur les données, en matière de santé, richesse, rémunération et bien-être, Alight apporte aux personnes l’assurance de jouir de meilleures perspectives et la tranquillité d’esprit qui doit accompagner les grandes étapes de l’existence et les décisions les plus importantes. Découvrez comment Alight stimule la croissance d’organisations de toutes tailles, sur alight.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220823005049/fr/