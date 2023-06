Alight étoffe sa solution Global Employee Benefits pour aider les entreprises à optimiser leurs programmes de bien-être

Alight, Inc. (NYSE: ALIT), acteur majeur des technologies et services de capital humain basés sur le cloud, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution Global Employee Benefits, qui rassemble une technologie innovante et des services centrés sur l’employé afin d’éliminer les complexités de la gestion des programmes d’avantages et de récompenses, et de fournir des informations précieuses qui permettent aux organisations de faire évoluer leurs offres d’avantages.

Parfaitement intégrée à la plateforme Alight Worklife® et alimentée par le principal partenaire logiciel mondial d’avantages sociaux et de rémunération globale, Benify, la solution Global Employee Benefits d’Alight fusionne assistance administrative et service client, dans plus de 100 pays et en 32 langues, pour aider les organisations à fournir une expérience d’avantages sociaux véritablement mondiale.

« Si vous ajoutez à cela la complexité de la gestion de multiples fournisseurs, langues et fuseaux horaires, il n’est pas surprenant que les avantages sociaux mondiaux restent un défi pour les organisations et leurs employés », a déclaré Jan Pieter, Vice-président du développement des affaires chez Alight. « La solution Global Employee Benefits d’Alight simplifie le processus et permet aux entreprises de proposer à leurs employés des offres de prestations dans la langue de leur choix et de personnaliser le processus d’adaptation de leurs prestations à leurs besoins individuels.

Avec la solution Global Employee Benefits d’Alight, les organisations multinationales peuvent désormais unifier leurs programmes d’avantages sociaux et de récompenses au sein d’une plateforme unique, ce qui permet d’automatiser les processus, de réduire l’administration et d’assurer une meilleure gouvernance des données et une meilleure gestion des coûts. La solution globale donne également des informations essentielles sur l’adoption des programmes d’avantages sociaux et permet aux employeurs de prendre des décisions d’investissement plus éclairées, basées sur des données, concernant les offres et les coûts des programmes.

Pour les salariés, la solution Global Employee Benefits d’Alight permet d’accéder facilement à un point d’information unique et personnalisé sur leurs programmes d’avantages sociaux grâce à des transactions en libre-service, comme l’adhésion à un régime, à tout moment et en tout lieu, sur le web ou sur un téléphone portable. Elle permet également de résoudre rapidement les questions grâce à une assistance multicanal, en guidant les employés dans la disponibilité et l’inscription aux programmes, en les aidant à comprendre la véritable valeur de leur emploi et en augmentant l’adoption et l’utilisation des programmes.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Alight sur ce programme », a déclaré Chris Wakely, vice-président des ventes internationales chez Benify. « La combinaison d’une technologie de pointe et de services globaux change vraiment la donne. »

Pour en savoir plus sur la solution Global Employee Benefits d’Alight, rendez-vous sur le site suivant: www.alight.com/partners/technology-partners/benify

A propos d'Alight Solutions

Alight est un important fournisseur de technologies et de services de capital humain basés sur le cloud, qui permet à 36 millions de personnes et à leurs personnes à charge de prendre en toute confiance des décisions en matière de santé, de patrimoine et de bien-être. Notre plateforme Alight Worklife® combine des données et des analyses avec une expérience utilisateur simple et transparente. Soutenue par nos capacités de livraison mondiales, Alight Worklife transforme l’expérience des employés dans le monde entier. Grâce à des données personnalisées sur la santé, le patrimoine, la rémunération et le bien-être, Alight apporte aux employés la sécurité de meilleurs résultats et la tranquillité d’esprit dans les grands moments de la vie et les décisions les plus importantes. Découvrez comment Alight débloque la croissance pour les organisations de toutes tailles sur alight.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230615592274/fr/