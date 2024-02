Alight, Inc. est un fournisseur de solutions numériques intégrées pour le capital humain et les entreprises. Les segments de la société comprennent les solutions pour les employeurs, les services professionnels et les activités hébergées. Le segment des solutions pour les employeurs comprend des capacités numériques, logicielles et basées sur l'intelligence artificielle, alimentées par la plateforme Alight Worklife et couvrant le bien-être total des employés, y compris l'administration intégrée des avantages sociaux, la navigation dans les soins de santé, le bien-être financier, la gestion des congés, les soins de santé pour les retraités et la paie. Le segment des services professionnels comprend ses offres de déploiement et de conseil en nuage basées sur des projets, qui fournissent des plateformes financières et de gestion du capital humain. Il comprend également des services de conseil, de déploiement et d'optimisation de plateformes cloud, telles que Workday, SAP SuccessFactors, Oracle et Cornerstone OnDemand. Le segment "Hosted Business" comprend l'hébergement d'applications et la gestion de logiciels de gestion du capital humain sur site.

Secteur Logiciels