Alight Inc, anciennement Acrobat Holdings, Inc, est un fournisseur de solutions numériques intégrées pour le capital humain et les entreprises, basé sur le cloud. Les solutions de la société comprennent des solutions pour les employeurs et des services professionnels. Ses solutions pour les employeurs sont un logiciel conçu pour aider les employeurs à gérer leur personnel par le biais d'une plateforme intégrée. Les solutions pour employeurs de la société comprennent : L'administration de la santé, la navigation dans les soins de santé, les solutions de remboursement, l'engagement des consommateurs, l'administration des cotisations définies, l'administration des prestations définies, le conseil et le bien-être des participants, et la gestion de la paie et des RH. Ses services professionnels comprennent des offres de déploiement et de conseil en nuage basées sur des projets qui fournissent des plates-formes financières et de capital humain. L'activité hébergée de la société comprend l'hébergement d'applications et la gestion de logiciels de gestion du capital humain sur site.

Secteur Logiciels