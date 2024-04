Align Technology a relevé mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre, misant sur une demande soutenue pour ses gouttières dentaires transparentes chez les adolescents et les jeunes patients.

Les actions du fabricant de produits dentaires ont augmenté de 4,5 % dans les échanges prolongés.

Le fabricant de gouttières dentaires prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2024 de 6 % à 8 % d'une année sur l'autre, alors qu'il s'attendait précédemment à une hausse moyenne à un chiffre pour l'exercice 2023.

La demande pour les gouttières transparentes de la société et l'intérêt des consommateurs pour les traitements orthodontiques se sont améliorés depuis le quatrième trimestre après avoir subi un coup pendant la pandémie, lorsque les consommateurs ont donné la priorité aux dépenses pour des chirurgies plus urgentes et des produits essentiels.

Align s'attend à ce que les ventes totales du deuxième trimestre se situent entre 1,03 milliard et 1,05 milliard de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes à mi-parcours.

Le chiffre d'affaires total de la société a augmenté de 5,8 % pour atteindre 997,4 millions de dollars au cours du trimestre de janvier à mars, dépassant les estimations des analystes (974,41 millions de dollars), dont 83,9 % proviennent des ventes de son unité de produits de plomb.

Le segment des produits phares d'Align, qui vend une série de gouttières sur mesure et d'autres consommables utilisés pour redresser les dents, sous la marque Invisalign, a enregistré une augmentation de 2,4 % du volume de patients à 605,1 milliers de cas au cours du trimestre rapporté. Sur une base ajustée, la société a gagné 2,14 $ par action, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,97 $ par action, selon les données du LSEG. (Reportage de Sruthi Narasimha Chari et Pratik Jain à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)