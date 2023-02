Les fonds spéculatifs sont pris dans une crise plus importante que la frénésie des actions de mèmes de 2021 - note de Goldman Sachs

Le dernier resserrement des positions à découvert, qui implique que les prix des actions ont tellement augmenté que les paris baissiers sont devenus trop chers à conserver, a vu les fonds spéculatifs se faire surprendre par une forte reprise des actions le 2 février après que la Réserve fédérale américaine a ralenti le rythme des hausses des taux d'intérêt et que les marchés ont anticipé que les taux atteindraient bientôt leur sommet.

Selon la note de Goldman, vue par Reuters, la vitesse à laquelle les hedge funds ont abandonné leurs positions baissières a dépassé celle observée en janvier 2021, lorsque les traders de détail ont travaillé de concert pour pousser les vendeurs à découvert hors d'actions telles que le détaillant de jeux vidéo Gamestop et l'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment Holdings.

La frénésie d'achat de 2021 a commencé sur le site de médias sociaux Reddit, et les traders à domicile ont utilisé des plateformes de trading de détail telles que Robinhood pour faire monter le prix d'actions fortement vendues à découvert telles que Gamestop. Cela a forcé de nombreux vendeurs à découvert à sortir de leurs positions et, dans certains cas, les fonds se sont restructurés et ont rendu de l'argent à leurs investisseurs.

La crise des ventes à découvert de la semaine dernière a suivi un rallye post-Fed. Jeudi, le Nasdaq, très axé sur la technologie, a fait un bond de 3,25 % - son plus grand saut en une journée depuis plus de deux mois - grâce à la hausse de plus de 20 % de la société d'orthodontie Align Technology et de la société mère de Facebook, Meta Platforms.

Cela s'est produit un jour avant une forte baisse vendredi, lorsque des données plus fortes que prévu sur l'emploi aux États-Unis ont provoqué une chute des actions mondiales.

Les actions mondiales étaient en baisse de 0,7 %, le rapport sur l'emploi américain de vendredi ayant ravivé les craintes que la Fed ne doive continuer à resserrer sa politique monétaire pour maîtriser l'inflation.

Les positions courtes les plus importantes détenues par les fonds spéculatifs concernaient les sociétés industrielles et de technologie de l'information, selon la note de Goldman. Elle ajoute que les hedge funds ont également abandonné de nombreuses positions longues sur les marchés en développement asiatiques et les actions chinoises.

Entre-temps, après des reprises hésitantes au cours de deux années volatiles, AMC et GME se négocient maintenant au-dessus de leurs niveaux de prix du 15 janvier 2021, juste avant le début de la frénésie des actions mèmes.

La résurgence de l'appétit pour le risque chez certains investisseurs a également alimenté les reprises des actions des "mèmes" depuis le début de l'année, bien que de nombreux analystes soient sceptiques quant à la pérennité des récents mouvements.