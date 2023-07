ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. : UBS maintient sa recommandation neutre

Alignment Healthcare, Inc, anciennement Alignment Healthcare Holdings, LLC, propose Alignment, une plateforme de soins de santé pour les personnes âgées. La société propose sa plateforme de soins de santé par le biais de ses offres de plans Medicare Advantage. Son portefeuille de produits se compose de produits Medicare Advantage adaptés pour prendre en compte des facteurs tels que l'état de santé, allant de plans pour les membres en bonne santé à des plans pour les besoins spéciaux chroniques ; le statut socio-économique, y compris les produits Medicare et Medicaid dually-eligible pour les besoins spéciaux, et l'ethnicité, y compris son produit Harmony, offrant des avantages associés aux disciplines de la médecine orientale. Les produits qu'elle propose sont les suivants : Health Maintenance Organizations (HMO), Dually Eligible, Provider Sponsored Plan, Chronic Special Needs, PPO, Virtual Care et Ethnic Product Lines. Elle propose également diverses caractéristiques supplémentaires, dont la carte ACCESS On-Demand Concierge, les soins ACCESS On-Demand Concierge, les soins d'accompagnement, les partenariats de transport, l'adhésion à un centre de conditionnement physique et les soins aux animaux de compagnie.

Secteur Système de soins de santé