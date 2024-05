Alignment Healthcare, Inc. propose une plateforme de soins de santé centrée sur le consommateur et destinée à fournir des services de santé aux personnes âgées. Les activités de la société consistent en des plans Medicare Advantage dans les États de Californie, de Caroline du Nord, du Nevada, d'Arizona, de Floride et du Texas. Sa marque grand public, Alignment Health, propose plus de 50 plans Medicare Advantage qui desservent 53 comtés dans six États. Elle s'associe à des prestataires locaux et reconnus au niveau national pour fournir des soins coordonnés, grâce à son modèle de soins personnalisés, à son équipe de concierges 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à sa technologie spécialisée, Alignment's Virtual Application (AVA). L'AVA est conçue spécifiquement pour les soins aux personnes âgées et assure la coordination de bout en bout de l'écosystème des soins de santé. La suite d'outils et de services d'AVA est construite au sein d'une architecture de données unifiée. Les plans Medicare Advantage s'adressent directement au consommateur et constituent un point unique de prestation de soins pour les prestations d'assurance hospitalisation, les services ambulatoires et souvent la couverture des médicaments sur ordonnance.

Secteur Système de soins de santé