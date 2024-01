Alijarah Holding Co QPSC est une entité basée au Qatar qui s'occupe principalement de fournir des services de crédit-bail, d'immobilier, de développement immobilier, de transport et de taxi (y compris les limousines) conformément aux principes de la charia islamique. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses quatre filiales en propriété exclusive, à savoir Alijarah Leasing Company, qui fournit des services de crédit-bail islamique, Alijarah Equipment Company, qui s'occupe du transport de matériaux et du soutien logistique au secteur de la construction et du développement des infrastructures, Alijarah Limousine Company, qui est engagée dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et qui répond aux besoins de transport personnel des particuliers, des entreprises et du gouvernement par le biais d'un parc automobile, Alijarah Property Development Company, qui est engagée dans le secteur du développement immobilier, et Alijarah Driving Academy.

Secteur Développement et opérations immobilières