Alimentation Couche-Tard Inc. est une entreprise de dépannage et de mobilité qui exerce ses activités dans environ 29 pays et territoires, avec plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Avec ses bannières Couche-Tard et Circle K, la société est un exploitant indépendant de dépanneurs aux États-Unis, et elle est engagée dans l'industrie des dépanneurs et la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle est également présente en Pologne, dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Son réseau nord-américain se compose d'environ 17 unités commerciales, dont 14 aux États-Unis couvrant 47 États et trois au Canada couvrant les 10 provinces. En Europe, il exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne et dans les pays baltes par l'intermédiaire de sept unités commerciales. Les marques qu'elle exploite sont Circle K, Couche-Tard et Ingo.