et autres risques et

Dans le cadre de notre démarche de cette année, nous avons révisé nos objectifs afin de les aligner sur une ambition claire visant la réduction de nos propres émissions et d'aider nos clients à évoluer vers un environnement à faibles émissions de carbone.

Nous avons décidé de faire évoluer notre divulgation vers les normes de divulgation établies par l'International Accounting Standards Board (IASB), et plus particulièrement les normes internationales d'information financière IFRS S2. Chaque année, nous continuons d'améliorer nos informations et

de renforcer notre stratégie d'affaires. Dans le rapport de cette année, nous incluons les sources importantes d'émissions de portées 1 et 2, ainsi que nos principales sources d'émissions de portée 3.

Nous continuons également de renforcer notre processus d'analyse qualitative des scénarios climatiques, ainsi qu'à prendre des mesures pour améliorer notre compréhension et notre réponse aux risques liés au climat qui ont été identifiés. Nous avons également entrepris une évaluation quantitative plus détaillée de nos risques et opportunités de transition. Cet exercice continue de nous fournir des informations et une base solide à partir desquelles nous pouvons aborder les risques et les opportunités liés au climat dans l'ensemble de nos activités, tout en soutenant la transition vers une économie plus

Dans le cadre de notre démarche de cette année, nous avons révisé nos objectifs afin de les aligner sur une ambition claire visant la réduction de nos propres émissions et d'aider nos clients à évoluer vers un environnement à faibles émissions de carbone.

Nous avons décidé de faire évoluer notre divulgation vers les normes de divulgation établies par l'International Accounting Standards Board (IASB), et plus particulièrement les normes internationales d'information financière IFRS S2. Chaque année, nous continuons d'améliorer nos informations et

de renforcer notre stratégie d'affaires. Dans le rapport de cette année, nous incluons les sources importantes d'émissions de portées 1 et 2, ainsi que nos principales sources d'émissions de portée 3.

Nous continuons également de renforcer notre processus d'analyse qualitative des scénarios climatiques, ainsi qu'à prendre des mesures pour améliorer notre compréhension et notre réponse aux risques liés au climat qui ont été identifiés.

Nous avons également entrepris une évaluation quantitative plus détaillée de nos risques et opportunités de transition. Cet exercice continue de nous fournir des informations et une base solide à partir desquelles nous pouvons aborder les risques et les opportunités liés au climat dans l'ensemble de nos activités, tout en soutenant la transition vers une économie plus à faibles émissions de carbone.

Pour plus de détails sur cette analyse, voir les pages 43-48 de notre rapport de développement durable 2024.