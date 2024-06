À propos de nos activités

Couche-Tard veut devenir la destination préférée pour l'achat de marchandises et pour la mobilité à travers le monde. Notre mission est de rendre la vie de nos clients un peu plus facile chaque jour. Dans cette optique, nous leur offrons un service rapide et chaleureux et leur proposons des produits d'alimentation frais, des boissons chaudes et froides, des services de lave-auto et d'autres produits et services de haute qualité, notamment du carburant pour le transport routier et des bornes de recharge pour véhicules électriques, qui sauront répondre à leurs besoins et leur procurer une satisfaction encore plus grande, et ce, dans un environnement propre, accueillant et convivial. Fidèles à notre culture d'accorder la priorité aux activités, nous sommes guidés par nos valeurs et plaçons nos clients et nos gens au cœur de nos décisions. Notre succès tient principalement à notre discipline financière, à l'accent que nous mettons sur les actions locales et à notre rayonnement mondial.

Nous sommes une organisation axée sur le client qui souscrit à la discipline financière. Nous tirons parti de notre rayonnement mondial et de notre expérience locale pour parfaire notre expertise opérationnelle et nous ne cessons d'investir dans notre personnel et dans nos magasins.

Réseau mondial

Notre réseau de magasins compte plus de 16 700 emplacements répartis dans trois marchés :