Un message du président exécutif du conseil ainsi que du président et chef de la direction

ALAIN BOUCHARD BRIAN HANNASCH

Nous entamons la sixiè̀me année de notre cheminement mondial en matiè̀re de développement durable. Nous sommes heureux de vous présenter le rapport de cette année, qui illustre les nombreuses façons dont le développement durable s'intè̀gre à nos activités. Être un détaillant responsable nous confè̀re le devoir de contribuer à un avenir plus propre et meilleur, tout en adoptant une approche humble et disciplinée. Nous nous adaptons également aux nouvelles tendances ESG, aux exigences en matiè̀re de communication d'informations et aux attentes grandissantes des parties prenantes. Dans l'ensemble, nous sommes fiers de nos progrè̀s et tenons à remercier sincè̀rement tous les membres de nos équipes de leur engagement et leur dévouement continus.

Nous traversons indéniablement une période turbulente, marquée par la persistance des conflits mondiaux et des perturbations économiques et sociales généralisées. Face à ces enjeux, nous avons réalisé que notre cheminement en matiè̀re de développement durable ne peut être statique, mais qu'il doit au contraire être dynamique et s'adapter à l'évolution des situations. Ce rapport fera état de la révision de certaines de nos approches afin de mieux cibler les domaines où nous pouvons exercer un contrôle, de maximiser notre impact et de mieux répondre aux besoins de nos clients.