marchandises et services a diminué de 1,7 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,2 %, principalement en raison de l'intégration de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE, dont le mix de produits est différent de celui de nos opérations en Europe et autres régions. En excluant cet impact, notre marge brute1 en Europe et autres régions aurait été stable.

Au cours de l'exercice 2024, notre marge brute sur les marchandises et services s'est établie à 6,1 milliards $, soit une augmentation de 166,0 millions $ par rapport à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 2,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 168,0 millions $, ou 2,8 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 235,0 millions $, et à la croissance organique de nos activités d'accommodation, partiellement contrebalancées par l'impact de la semaine de moins de l'exercice 2024 comparativement à l'exercice 2023. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,2 % aux États-Unis pour s'établir à 34,0 %, de 0,4 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,2 %, et de 0,9 % au Canada pour s'établir à 34,0 %.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,3 milliard $, soit une diminution de 117,8 millions $, ou 8,4 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La diminution est principalement attribuable à la baisse de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis et à l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, en partie contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 138,0 millions $. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères n'a pas eu d'impact sur la marge brute. Aux États-Unis, notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 38,79 ¢ par gallon, soit une baisse de 6,55 ¢ par gallon, en Europe et autres régions, elle s'est établie à 8,30 ¢ US par litre, soit une baisse de 2,30 ¢ US par litre, tandis qu'au Canada, elle s'est établie à 13,68 ¢ CA par litre, soit une hausse de 1,55 ¢ CA par litre. Aux États-Unis, les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier ont connu une baisse au cours de la première moitié du trimestre, principalement en raison d'une diminution de la volatilité des prix du carburant pour le transport routier, mais sont revenues à un niveau plus habituel vers la fin du trimestre. En Europe et autres régions, notre marge brute unitaire1 sur le carburant a également été affectée par les changements dans nos activités de vente en gros, qui ont eu un effet négatif d'environ 0,60 ¢ US par litre sur la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier, ainsi que par des prix de détail bas dans certaines régions.

Au cours de l'exercice 2024, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 5,8 milliards $, soit une diminution de 139,7 millions $ par rapport à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 4,0 millions $. La diminution résiduelle de 144,0 millions $, ou 2,4 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. La marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 45,28 ¢ par gallon aux États-Unis, à 8,73 ¢ US par litre en Europe et autres régions, et à 13,35 ¢ CA par litre au Canada.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon) Trimestre 1er 2e 3ᵉ 4e Moyenne pondérée Période de 52 semaines terminée le 28 avril 2024 Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 51,26 51,15 44,38 39,28 46,38 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,13 6,04 5,77 6,03 5,98 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 45,13 45,11 38,61 33,25 40,40 Période de 53 semaines terminée le 30 avril 2023 Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 50,95 51,11 48,39 46,43 49,13 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 7,21 6,53 6,20 6,17 6,50 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 43,74 44,58 42,19 40,26 42,63

Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.