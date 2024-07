Cette transaction est conforme à notre approche opportuniste à l'égard de notre programme de rachat d'actions et de nos priorités plus larges en matière d'affectation du capital, et représente une occasion distincte de créer de la valeur pour les actionnaires. Notre bilan sain et notre situation financière solide, mis en évidence par notre ratio d'endettement en ligne avec notre discipline financière habituelle, nous permettent d'être bien positionnés pour des occasions comme

d'actions permis dans le cadre de l'OPR ou aura décidé de ne pas effectuer d'autres rachats aux fins d'annulation dans le cadre de l'OPR. Au 22 juillet 2024, la Société n'avait racheté aucune action aux termes de son OPR actuelle. À la suite de cette opération, la Société aura racheté un total de 8 695 652 actions aux termes de son OPR actuelle et au moyen de contrats de gré à gré en vertu de dispenses accordées par les autorités de règlementation en valeurs mobilières

Les renseignements concernant le rachat d'actions, y compris le nombre d'actions rachetées et le prix de rachat total payé, seront disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.comaprès la réalisation du rachat. Couche-Tard ne publiera pas d'autre communiqué pour annoncer le règlement de ce rachat d'actions.

propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

