Alimentation Couche Tard : annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022

Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,8 milliards $, soit une augmentation de 5,8 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable de 3,7 % aux États-Unis, de 7,2 % en Europe et dans les autres régions, et diminution de 0,8 % au Canada. Sur un horizon de deux ans, les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 3,4 % aux États-Unis, de 5,0 % en Europe et de 2,1 % au Canada. La marge brute sur les marchandises et services a augmenté de 1,0 % aux États-Unis pour s'établir à 33,6 %, de 0,2 % au Canada pour s'établir à 31,6 %, alors qu'elle a diminué de 0,7 % en Europe et dans les autres régions pour s'établir à 37,8 %, laquelle a été affectée par l'intégration de Circle K Hong Kong. Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a augmenté de 3,2 % aux États-Unis, de 3,2 % en Europe et dans les autres régions et de 7,2 % au Canada. Sur un horizon de deux ans, le volume de carburant pour le transport routier a diminué à un taux annuel composé de 6,8 % aux États-Unis, de 3,4 % en Europe et de 7,4 % au Canada, encore affectés par le télétravail et la recrudescence des cas de COVID-19 vers la fin du trimestre. Augmentation de la marge brute sur le carburant pour le transport routier de 8,87 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 39,63 ¢ par gallon, et augmentation de 1,45 ¢ CA par litre au Canada pour s'établir à 11,78 ¢ CA par litre, et diminution de 0,53 ¢ US par litre en Europe et dans les autres régions, pour s'établir à 10,83 ¢ US par litre. Les marges sur le carburant sont demeurées solides à travers notre réseau, en raison de conditions de marché favorables et du travail continu d'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement. Sur un horizon de deux ans, en excluant le coût approximatif de 28,0 millions $ en lien avec des mesures de rétention de la main-d'œuvre, les frais d'exploitation normalisés ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 3,7 %, légèrement sous le niveau de l'inflation. En vertu du régime de rachat d'actions, la société a racheté des actions pour un montant de 509,7 millions $ au cours du trimestre, et un montant de 230,7 millions $ subséquemment à la fin du trimestre, pour un total de 1,3 milliard $ en vertu du régime actuel. Subséquemment à la fin du trimestre, la Bourse de Toronto a approuvé la modification de notre régime actuel de rachat d'actions afin d'accroître le nombre maximal d'actions qui peuvent être rachetées. Subséquemment à la fin du trimestre et suite à l'escalade du conflit en Ukraine, la société a annoncé la suspension des opérations de ses 38 magasins corporatifs en Russie et la mise en place de plans pour prendre soin de ses employés de manière responsable et sécuritaire. Laval (Québec) Canada - le 15 mars 2022 - Pour son troisième trimestre terminé le 30 janvier 2022, Alimentation Couche‑Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX : ATD) annonce un bénéfice net de 746,4 millions $, soit un bénéfice par action de 0,70 $ sur une base diluée. Les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022 ont été affectés par un gain de change net de 4,2 millions $ avant impôts, ainsi que par des frais d'acquisition de 3,2 millions $ avant impôts. Les résultats du trimestre correspondant de l'exercice 2021 ont été affectés par une perte de change nette de 16,5 millions $ avant impôts, ainsi que par des frais d'acquisition de 5,2 millions $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté1 s'est élevé à approximativement 746,0 millions $, ou 0,70 $ par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2022, comparativement à 622,0 millions $, ou 0,56 $ par action sur une base diluée pour le troisième trimestre de l'exercice 2021, soit une augmentation du bénéfice net ajusté par action dilué1 de 25,0 %, attribuable à l'augmentation des marges du carburant pour le transport routier, à la croissance organique des activités d'accommodation et de vente du Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS. _________________________________________________________________________________________________________________ Communiqué T3 2022 Alimentation Couche-Tard inc. Page 1 de 15 carburant pour le transport routier, ainsi qu'à l'impact favorable du régime de rachat d'actions, partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais d'exploitation. Les données financières sont exprimées en dollars US, sauf indication contraire. Deux ans après le début de la pandémie et au cours d'un trimestre où le variant Omicron a affligé notre réseau, je suis fier d'annoncer que nous avons obtenu de bons résultats au cours du troisième trimestre tant pour ce qui est du commerce de l'accommodation que du carburant. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont été particulièrement robustes en Europe ainsi qu'aux États-Unis avec, parmi les principaux facteurs de croissance, notre offre alimentaire de produits fraîchement préparés et nos boissons embouteillées. À l'échelle du réseau, le début du trimestre a connu de bons résultats tant pour les volumes de carburant que pour l'achalandage, mais ceux-ci ont été impactés par la tendance du travail à domicile ainsi que par l'augmentation des cas de COVID-19 vers la fin du trimestre dans nos grands centres urbains de l'Amérique du nord et de l'Europe. Cependant, nous continuons de générer de bonnes marges sur le carburant et de bénéficier de l'impact d'initiatives stratégiques sur lesquelles nous restons très focalisées. Je suis reconnaissant de l'engagement continu des membres de notre équipe, de nos client, et de nos actionnaires au cours du trimestre, et j'ai bon espoir que l'achalandage et les volumes continueront à remonter vers des niveaux normaux au fur et à mesure que les impacts d'Omicron se dissiperont », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

différents indicateurs de performance. En excluant la cession de CAPL et l'acquisition de Circle K Hong Kong, la marge brute 1 sur les marchandises et services ainsi que sur le carburant pour le transport routier est plus élevée de 6,8 % et de 27,6 %, respectivement, comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2020, soit avant la pandémie.

remboursement daté du 31 janvier 2022, nous avons remboursé intégralement nos billets de premier rang non garantis, libellés en dollars canadiens, de 250,0 millions $ CA émis le 1 er novembre 2012 et qui devaient arriver à échéance le 1 er novembre 2022. Le remboursement de 254,1 millions $ CA (200,6 millions $) a été effectué en utilisant la trésorerie disponible et incluait une prime de remboursement anticipé de 4,1 millions $ CA (3,2 millions $). Nous avons aussi réglé les swaps de taux d'intérêt et multidevises associés à ces billets de premier rang non garantis, libellés en dollars canadiens. Changements à notre réseau au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022 Nous avons acquis 34 magasins corporatifs, incluant 19 magasins opérant sous la bannière Pic Quik, situés dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et 9 magasins opérant sous la bannière Londis, situés en Irlande. De plus, nous avons acquis 17 magasins opérés par des exploitants indépendants sous la bannière Purple Cow, situés dans le sud-est des États-Unis, 22 contrats d'approvisionnement en carburant ainsi qu'une petite entreprise se spécialisant dans les solutions technologiques pour les détaillants et les magasins d'accommodation. Ces transactions ont été financées à même nos liquidités disponibles.

du Canada. Le 22 mars 2021, en nous basant sur les résultats d'un examen stratégique de notre réseau, nous avons annoncé notre intention de vendre certains magasins répartis dans 28 États aux États-Unis et dans 6 provinces au Canada. Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022, nous avons complété la vente de 146 magasins à de multiples acheteurs pour une contrepartie en espèces de 147,0 millions $, générant un gain de 20,2 millions $. Au 30 janvier 2022, 59 magasins aux États-Unis et 9 magasins au Canada respectaient les critères de classement comme actifs détenus en vue de la vente. Toutefois, 57 magasins aux États-Unis et 27 magasins au Canada ne respectaient plus un critère de classement comme actifs détenus en vue de la vente; par conséquent, un montant de 11,7 millions $ a été enregistré au poste Amortissement et perte de valeur.

Au 30 janvier 2022, 85 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres. _________________________________________________________________________________________________________________ Communiqué T3 2022 Alimentation Couche-Tard inc. Page 3 de 15 Sommaire du mouvement dans notre réseau de magasins Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 16 semaines terminée le 30 janvier 2022 : Période de 16 semaines terminée le 30 janvier 2022 Types de magasins Corporatifs CODO DODO Franchisés et Total autres affiliés Nombre de magasins au début de la période 9 925 392 691 1 262 12 270 Acquisitions 34 17 22 - 73 Ouvertures / constructions / ajouts 32 - 10 70 112 Fermetures / dispositions / retraits (145) (5) (10) (31) (191) Conversion de magasins 11 (10) (1) - - Nombre de magasins à la fin de la période 9 857 394 712 1 301 12 264 Magasins Circle K exploités sous licence 1 880 Nombre total de magasins dans le réseau 14 144 Nombre de stations de carburant automatisées incluses 975 - 13 - 988 dans le solde de fin de période Données sur les taux de change Nous présentons nos données en dollars US, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis. Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars US par unité monétaire comparative : Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le 30 janvier 2022 31 janvier 2021 30 janvier 2022 31 janvier 2021 Moyenne pour la période Dollar canadien 0,7932 0,7733 0,8000 0,7541 Couronne norvégienne 0,1142 0,1129 0,1156 0,1090 Couronne suédoise 0,1120 0,1177 0,1150 0,1129 Couronne danoise 0,1532 0,1613 0,1573 0,1568 Zloty 0,2476 0,2660 0,2561 0,2604 Euro 1,1396 1,2005 1,1699 1,1672 Rouble 0,0136 0,0132 0,0136 0,0135 Dollar de Hong Kong(1) 0,1284 0,1290 0,1285 0,1290 Pour les périodes de 16 et 40 semaines terminées le 31 janvier 2021, calculées en prenant la moyenne des taux de change de clôture de chaque jour à partir du 21 décembre 2020. _________________________________________________________________________________________________________________ Communiqué T3 2022 Alimentation Couche-Tard inc. Page 4 de 15 Analyse sommaire des résultats consolidés pour le troisième trimestre et les trois premiers trimestres de l'exercice 2022 Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 16 et 40 semaines terminées le 30 janvier 2022 et le 31 janvier 2021. Les résultats de nos opérations en Asie sont inclus sous Europe et autres régions. Périodes de 16 semaines terminées le Périodes de 40 semaines terminées le 30 janvier 31 janvier Variation 30 janvier 31 janvier Variation (en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 2022 2021 % 2022 2021 % Données sur les résultats d'exploitation : Revenus tirés des marchandises et services(1) : États-Unis 3 355,5 3 274,9 2,5 8 938,9 8 862,7 0,9 Europe et autres régions 715,9 541,1 32,3 1 857,7 1 278,9 45,3 Canada 722,5 713,9 1,2 2 044,2 2 006,9 1,9 Total des revenus tirés des marchandises et services 4 793,9 4 529,9 5,8 12 840,8 12 148,5 5,7 Ventes de carburant pour le transport routier : États-Unis 8 945,6 5 626,3 59,0 22 064,1 13 970,6 57,9 Europe et autres régions 2 951,3 1 813,7 62,7 6 899,8 4 492,3 53,6 Canada 1 605,4 1 039,5 54,4 4 011,0 2 592,2 54,7 Total des ventes de carburant pour le transport routier 13 502,3 8 479,5 59,2 32 974,9 21 055,1 56,6 Autres revenus(2) : États-Unis 14,6 17,3 (15,6) 36,8 34,3 7,3 Europe et autres régions 257,3 123,4 108,5 504,9 268,1 88,3 Canada 8,3 7,4 12,2 17,6 16,7 5,4 Total des autres revenus 280,2 148,1 89,2 559,3 319,1 75,3 Total des ventes 18 576,4 13 157,5 41,2 46 375,0 33 522,7 38,3 Marge brute sur les marchandises et services(1)(3)(4) : États-Unis 1 127,0 1 066,9 5,6 3 026,8 2 964,0 2,1 Europe et autres régions 270,6 208,1 30,0 708,8 505,9 40,1 Canada 228,5 224,0 2,0 655,8 631,0 3,9 Marge brute totale sur les marchandises et services 1 626,1 1 499,0 8,5 4 391,4 4 100,9 7,1 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3)(4) : États-Unis 1 087,9 812,7 33,9 2 684,4 2 378,2 12,9 Europe et autres régions 342,0 335,7 1,9 866,7 855,4 1,3 Canada 148,8 118,3 25,8 372,5 297,3 25,3 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 578,7 1 266,7 24,6 3 923,6 3 530,9 11,1 Marge brute sur les autres revenus(2)(4) : États-Unis 14,6 16,5 (11,5) 36,8 33,5 9,9 Europe et autres régions 31,9 40,4 (21,0) 78,4 98,7 (20,6) Canada 8,3 7,5 10,7 17,6 16,8 4,8 Marge brute totale sur les autres revenus 54,8 64,4 (14,9) 132,8 149,0 (10,9) Marge brute totale(3)(4) 3 259,6 2 830,1 15,2 8 447,8 7 780,8 8,6 Frais d'exploitation, de vente et d'administration et frais 1 801,3 1 582,2 13,8 4 400,7 3 901,9 12,8 généraux(3) Gain sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs (26,4) (5,4) 388,9 (60,5) (49,3) 22,7 Amortissement et perte de valeur 456,3 418,7 9,0 1 096,3 1 014,0 8,1 Bénéfice d'exploitation 1 028,4 834,6 23,2 3 011,3 2 914,2 3,3 Frais financiers nets 87,9 105,6 (16,8) 229,5 270,8 (15,3) Bénéfice net 746,4 607,5 22,9 2 205,6 2 141,6 3,0 Données par action : Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,70 0,55 27,3 2,07 1,93 7,3 Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,70 0,55 27,3 2,06 1,92 7,3 Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(4) 0,70 0,56 25,0 2,06 1,93 6,7 _________________________________________________________________________________________________________________ Communiqué T3 2022 Alimentation Couche-Tard inc. 