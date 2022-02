Alimentation Couche Tard : reconnue par Sustainalytics pour son excellence en matière de facteurs ESG

Alimentation Couche-Tard a été reconnue comme entreprise lauréate en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) par Sustainalytics, un organisme mondial indépendant, chef de file en notation de critères ESG.

Sustainalytics mesure l'exposition d'une entreprise aux risques ESG importants propres à l'industrie et analyse la manière dont l'entreprise gère ces risques. Grâce à ce classement, Alimentation Couche-Tard a obtenu la distinction de « Société du secteur par excellence 2022 - Facteurs ESG », qui reconnaît le rang de l'entreprise (parmi les 7 % les plus performants) faisant partie de l'industrie des raffineries et des pipelines dans le classement annuel publié par l'organisme mondial indépendant.

Au sujet de cet honneur, Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines et responsable des initiatives globales en développement durable de Couche-Tard, a déclaré : « Comme le cheminement vers le développement durable se poursuit chez Couche-Tard, je tiens à remercier tous les membres de notre équipe et partenaires pour leur passion, leur dévouement et leur travail acharné afin de nous assurer que le développement durable s'intègre à nos opérations quotidiennes. En 2021, nous avons érigé notre structure de développement durable qui nous a permis de donner à notre travail une vision encore plus claire et de nous aider à respecter nos engagements et nos objectifs. Nous visons, par nos efforts, à intégrer le développement durable à chacune de nos actions et, finalement, nous contribuons à notre façon à un monde meilleur. »

Pour établir son classement annuel, Sustainalytics analyse la performance ESG de plus de 14 000 sociétés à travers le monde. Au moment de déterminer les entreprises performantes de cette année, Sustainalytics a relevé plus particulièrement les progrès de Couche-Tard en matière de rendement du carburant et de la mobilité, ainsi que d'initiatives ESG. Le Rapport sur le développement durable 2021 de Couche-Tard montre les avancées réalisées par l'entreprise et souligne ses domaines d'intérêt et ses objectifs. Pour en savoir plus, cliquez ici.