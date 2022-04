Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard revient sur la COVID-19 dans le livre « Unprecedented: Canada's Top CEOs on Leadership During COVID-19 »

Dans le livre nouvellement publié intitulé Unprecedented: Canada's Top CEOs on Leadership During COVID-19 (Signal/McClelland), Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard a rejoint vingt-neuf premiers dirigeants d'entreprises canadiennes iconiques pour contribuer à recueil remarquable de témoignages et récits personnels exclusifs au sujet du leadership en période de pandémie de COVID-19 et en étant aux premières lignes.

« Le livre s'adresse à toute personne au Canada qui veut savoir comment les marques avec lesquelles elle est en contact chaque jour et les entreprises sur lesquelles elle compte ont réussi à avancer malgré la COVID-19. Nous espérons que ces gens d'affaires d'aujourd'hui et de demain tireront des leçons des expériences vécues par ces PDG. Pour l'avenir, nous espérons que ce livre nous rappellera les défis sans précédent auxquels le Canada a fait face. Une crise que nous avons surmontée ensemble et dont nous sommes sortis plus forts que jamais.» écrivent les auteurs Steve Mayer, président de Greenhill Canada et vice-président de Greenhill & Co, et Andrew Willis, chroniqueur économique pour The Globe & Mail, dans leur introduction [traduction libre] .

Découvrez le travail en arrière-scène chez Couche-Tard et l'approche Une Équipe de l'entreprise durant les 18 premiers mois de la crise à travers la perspective de Brian Hannasch sous la forme de récits personnels incluant ses lettres et messages à l'organisation et aux parties prenantes au cours des journées les plus intenses de la pandémie. Brian relate sa profonde gratitude envers toute l'entreprise pour avoir assuré la sécurité de nos membres d'équipe et de nos clients et pour notre engagement continu envers l'entreprise et les communautés où nous travaillons et vivons :

Je réfléchis aussi à ce que j'ai appris en tant que président et chef de la direction pendant la période où sévissait la COVID-19. En toute humilité, ce que j'ai appris, en réalité, n'était pas nouveau pour moi : fais confiance en ton équipe et remercie-la. J'ai eu la preuve une fois de plus que cette formule simple fonctionne. Cela a fonctionné pour nous durant la COVID, et nous avons maintenant une entreprise meilleure et plus forte.

Brian Hannasch [extrait tiré du livre - traduction libre]

Le produit net des coéditeurs et des auteurs, tiré de la vente des livres Unprecedented, sera remis à Centraide United Way Canada pour le rétablissement des activités, perturbées par la COVID, à travers le Canada. À ce jour, plus de 3,5 millions de dollars ont été recueillis par les 29 entreprises impliquées dans ce projet.

Pour plus de renseignements (lien de l'éditeur en anglais seulement): Unprecedented by Steve Mayer and Andrew Willis | Penguin Random House Canada