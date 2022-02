Calibr: Permettre le développement du leadership des membres Noirs de l'équipe aux États-Unis

ACT lance un nouveau programme de développement aux États-Unis dédié à accélérer le développement de gérants et gestionnaires issus des minorités visibles grâce à un partenariat avec CALIBR, une association stratégique qui se consacre au développement et à la préparation des talents noirs voulant accéder à des postes de gestionnaires intermédiaires et de direction à travers des formations, du coaching et des ateliers personnalisés pertinents et novateurs.

Chez ACT, nous sommes déterminés à favoriser une culture qui permet aux membres de l'équipe, quelle que soit leur origine, de pouvoir être eux-mêmes au travail et de progresser dans leur carrière. Après avoir mené un sondage et tenu des rencontres de discussion auxquels ont participé des centaines de membres d'équipe de tous les niveaux hiérarchiques représentant les minorités ethniques en magasin et hors magasin aux États-Unis, notre groupe de ressources pour l'entreprise (GRE) sur la race et l'ethnicité (connu sous le nom de R.E.A.L. à l'interne) a partagé que l'une des préoccupations les plus importantes parmi nos gens sous-représentés était l'impression d'être exclus des possibilités d'avancement et de perfectionnement. Suite à ce partage, il était clair que nous devions prendre des actions concrètes à ce niveau.

Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais cette initiative fait partie de notre cheminement vers la création d'un milieu de travail dans lequel les membres de nos équipes issus de minorités peuvent grandir. Nous voulons créer un bassin de talent diversifié tout en nous efforçant de réaliser notre ambition sur la diversité et l'inclusion qui favorise l'équité dans les opportunités, la représentation et les salaires. Nous continuerons aussi à rechercher de nouveaux partenariats et des occasions de perfectionnement pour tous nos groupes sous-représentés. Je suis certaine qu'ensemble, en tant qu'Une équipe, nous devenons une meilleure entreprise qui est plus inclusive.

Ina Strand - Chef de la direction des ressources humaines et responsable du Groupe consultatif de direction sur la diversité et l'inclusion

Nous sommes ravis de vous présenter notre première cohorte de leaders qui participera au programme CALIBR. Félicitations à tous nos participants sélectionnés des équipes des division et fonctions globales!:

Steve Boston, Coordonnateur aux opérations (Grand Canyon)

Christopher Denton, Coordonnateur aux opérations, (Golfe)

Krya Durr, Gestionnaire, projets spéciaux, (Heartland)

Sophonie Jacques, Gestionnaire, fixation des prix, (Floride)

Tevin Page, Coordonnateur aux opérations, (Texas)

Markashia Phillips, Coordonnatrice aux opérations (Golfe)

Brittany Strother, Directrice, campagnes nationales (Marketing, États-Unis)

Terence Thompson, Consultant spécialisé, développement de franchises (Franchise internationale)

Shawann Velasquez, Gestionnaire en recrutement, (Grand Canyon)

Christian Viala, Gestionnaire de catégorie, (Floride)



Parrains exécutifs de ce programme chez ACT:

Trey Powell, Vice-président de l'unité d'affaires du Golfe.

Gerardo Valencia Trujillo, Vice-président de l'unité d'affaires du Heartland