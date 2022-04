Distribution: le canadien Couche-Tard et le britannique EG Group discutent d'un rapprochement -sources

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les distributeurs canadien Alimentation Couche-Tard et britannique EG Group, discutent d'un rapprochement afin de créer un nouveau champion mondial des magasins de proximité et stations-service, selon des sources proches du dossier.

Le groupe canadien, qui possède près de 7.000 magasins aux Etats-Unis et autant à l'étranger, a discuté d'un éventuel rachat d'EG qui valoriserait l'entreprise britannique à environ 16 milliards de dollars voire davantage en incluant la dette, selon des sources proches du dossier.

Les discussions n'ont pas abouti à un accord jusqu'à présent et il est possible qu'elles échouent, ont indiqué ces sources.

En cas de rapprochement, le nouveau groupe afficherait un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 milliards de dollars et compterait quelque 21.000 établissements dans la restauration rapide, les magasins alimentaires et les stations-service, dans plus de 30 pays.

Il réunirait le réseau d'EG au Royaume-Uni, en Europe occidentale et en Australie et celui de Couche-Tard aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord et dans d'autres pays.

- Liz Hoffman and Cara Lombardo , The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau)

April 29, 2022 16:44 ET (20:44 GMT)