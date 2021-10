Alimentation Couche Tard : Brian Hannasch nommé Dirigeant de l'année du commerce de détail

Cette semaine, notre président et chef de la direction Brian Hannasch a fièrement accepté le prix de ''Dirigeant de l'année du commerce de détail'' au rassemblement annuel du NACS à Chicago.

Le prix a été remis par Winsight / CSP News lors d'un événement auquel ont pris part plus de 250 membres de l'industrie et d'Alimentation Couche-Tard pour reconnaître sa formidable contribution à l'entreprise et à l'industrie au cours de sa carrière.

Via enregistrement, le fondateur et président exécutif du conseil, Alain Bouchard, a félicité Brian de son engagement indéfectible envers sa famille et sa famille ACT. M. Bouchard l'a remercié pour tout ce qu'il a fait pour faire croître l'entreprise, y compris la culture unique sur laquelle elle a été fondée. D'autre collègues présents ont également partagés leurs messages de félicitations:

Les plus belles choses que Brian m'a fait découvrir, quand je me suis jointe à ACT il y a quatre ans, c'est une équipe et une culture très spéciales. ACT est un endroit où il existe un équilibre entre humilité et jouer pour gagner et de faire ce qui est bien... tout en ayant beaucoup de plaisir! Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas Brian, je peux vous dire que c'est un homme formidable, un leader extraordinaire qui se dévoue pleinement aux autres et à la réussite chez Couche-Tard/Circle K.

Deb Hall Lefebvre, Chef de la direction technologique

La célébration s'est terminée avec Brian exprimant sa gratitude à tous les héros de première ligne pour avoir aidé à traverser ces jours difficiles tout en partageant son optimisme pour l'avenir de l'entreprise et des collectivités.