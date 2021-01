Alimentation Couche Tard : Exclusif-Couche-Tard renonce à son offre sur Carrefour-source

par Pamela Barbaglia

LONDRES, 15 janvier (Reuters) - Le groupe canadien Alimentation Couche-Tard a renoncé à son offre d'acquisition de Carrefour à laquelle le gouvernement français est hostile, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

La décision a été prise après une entrevue entre le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et le fondateur et président de Couche-Tard, Alain Bouchard, a-t-on précisé.

Le groupe canadien et Carrefour se sont refusés à tout commentaire.

Plus tôt vendredi, le gouvernement français s'est opposé à une éventuelle prise de contrôle de Carrefour par le groupe canadien au nom d'une sécurité alimentaire nationale élevée au rang de priorité absolue.

"Nous ne sommes pas favorables à cette opération, nous le disons avec beaucoup de respect pour Couche-Tard, pour Carrefour et pour tous ces opérateurs qui sont de grande qualité", a déclaré le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire.

Cette intervention pourrait ternir l'image pro-entreprise du président Emmanuel Macron, estiment des observateurs.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau dit s'être entretenu avec le président français cette semaine et a promis de continuer d'oeuvrer au succès des entreprises canadiennes dans le monde. (Pamela Barbaglia avec Gwenaelle Barzic à Paris et Allison Lampert à Montreal, version française Jean-Philippe Lefief et Camille Raynaud)