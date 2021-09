Alimentation Couche Tard : annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022

Bénéfice net atteignant 764,4 millions $, ou 0,71 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2022, comparativement à 777,1 millions $, ou 0,70 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2021. Le bénéfice net ajusté1 s'est élevé à approximativement 758,0 millions $, comparativement à 795,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2021. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est élevé à 0,71 $, stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Alors que nous nous comparons à un trimestre affecté entièrement par la pandémie de COVID-19, nos résultats ont fluctué selon les régions, en raison de l'évolution de la pandémie et des mesures de restrictions sociales qui ont différé d'une année à l'autre. Les catégories de marchandises les plus affectées par la COVID-19, telles que notre offre alimentaire, continuent d'afficher une tendance positive et, sur un horizon de deux ans, nos activités d'accommodation ont bien performé dans l'ensemble de notre réseau. Les marges de carburant sont demeurées supérieures à celles d'avant la pandémie, alors que les volumes continuent d'être impactés par le télétravail et l'évolution des restrictions locales.

Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,1 milliards $, soit une augmentation de 5,4 %. Diminution des ventes de marchandises par magasin comparable de 0,2 % aux États-Unis et de 9,6 % au Canada, et augmentation de 5,9 % en Europe et dans les autres régions. Sur un horizon de deux ans, les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 3,7 % aux États-Unis, de 4,9 % en Europe et de 4,2 % au Canada.

La marge brute sur les marchandises et services a diminué de 0,1 % aux États-Unis pour s'établir à 34,2 %, et de 2,2 % en Europe et dans les autres régions pour s'établir à 38,4 %, laquelle a été affectée par l'intégration de Circle K Hong Kong. La marge brute au Canada a augmenté de 1,2 % pour s'établir à 32,3 %, en raison d'un mix de produits favorable.

Le volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable a augmenté de 11,8 % aux États-Unis, de 6,3 % en Europe et dans les autres régions et de 10,4 % au Canada, en raison d'une demande pour le carburant plus élevée par rapport au trimestre comparatif. Sur un horizon de deux ans, le volume de carburant pour le transport routier a diminué à un taux de croissance annuel composé de 6,1 % aux États-Unis, de 3,3 % en Europe et de 9,4 % au Canada, encore affectés par le télétravail.

Diminution de la marge brute sur le carburant pour le transport routier de 4,55 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 36,75 ¢ par gallon, et de 0,19 ¢ US par litre en Europe et dans les autres régions, pour s'établir à 10,32 ¢ US par litre, en raison des marges inhabituellement élevées du trimestre comparatif. Au Canada, elle a augmenté de 0,67 ¢ CA par litre pour s'établir à 10,92 ¢ CA par litre. Les marges sur le carburant sont demeurées solides, en raison des conditions favorables du marché, des initiatives liées à notre approvisionnement et des changements de marques de carburant.

L'analyse de la marge brute1 sur un horizon de deux ans offre un aperçu supplémentaire en raison de la volatilité des différents indicateurs de performance. En excluant l'impact de CAPL et Circle K Hong Kong, la marge brute sur les marchandises et services ainsi que sur le carburant pour le transport routier est plus élevée de 10,9 % et de 19,4 %, respectivement, comparativement au premier trimestre de l'exercice 2020, soit avant la pandémie.

Émission avec succès de billets de premier rang non garantis, libellés en dollars américains, totalisant 1,0 milliard $, incluant une tranche inaugurale d'obligations vertes de 350,0 millions $.

La société a mis en place un régime de rachat d'actions, qui permet de racheter jusqu'à 4,0 % des actions à droit de vote subalterne de catégorie B détenues dans le public. En vertu du régime, des rachats d'actions ont été effectués pour un montant de 299,2 millions $.