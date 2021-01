Couche-Tard-Carrefour : Le Maire donne un non "courtois mais définitif" à l'opération

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, réaffirmé vendredi s'opposer à un rapprochement entre le distributeur canadien Couche-Tard et le français Carrefour, ajoutant que ce "non" était "clair et définitif".

"Nous ne sommes pas favorables à cette opération, nous le disons avec beaucoup de respect pour Couche-Tard et Carrefour", a déclaré le ministre vendredi sur BFMTV-RMC.

"C'est un 'non' courtois mais c'est un 'non clair et définitif'", a affirmé Bruno Le Maire, invoquant la nécessité de protéger "la sécurité alimentaire" des Français.

Mercredi soir, le ministre avait dit s'opposer "a priori" à une éventuelle acquisition de Carrefour par Couche-Tard.

Après les déclarations du ministre, l'action Carrefour reculait de 4,6% à la Bourse de Paris, à 16,31 euros, vers 9h20.

Couche-Tard avait indiqué mercredi avoir approché Carrefour pour lui proposer un rachat amical. Le groupe canadien avait envoyé une lettre d'intention non engageante proposant une transaction majoritairement en numéraire sur la base de 20 euros par action.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

January 15, 2021 03:20 ET (08:20 GMT)