Alimentation Couche Tard : Circle K lance sa première campagne publicitaire nationale sur le carburant aux États-Unis

Lancée le 2 décembre, la première publicité de cette campagne s'étalant sur l'année a pour thème le temps des fêtes et met en vedette de vrais employés de Circle K aux côtés de plusieurs personnages jouant des clients de Circle K, des livreurs et des lutins du père Noël. Le message publicitaire présente également du contenu généré par les utilisateurs et provenant de clients existants de Circle K, ainsi qu'une ritournelle festive originale pour mettre les clients dans l'esprit des fêtes.

La campagne sera diffusée principalement sur les canaux numériques et les médias sociaux, selon une approche créative centrée sur le client. Elle se déclinera en une série de quatre annonces publicitaires qui présenteront différents clients, leurs expériences de ravitaillement en carburant et à quel point Circle K répond à leurs besoins visant à favoriser leurs déplacements.

CHARLOTTE, Caroline du Nord - Le 5 décembre 2022 - Circle K, un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, annonce aujourd'hui sa toute première campagne publicitaire à l'échelle des États-Unis, « Fueled by Circle K» (Alimenté par Circle K). Se déployant au cours de l'année prochaine, la campagne est centrée sur le carburant Circle K, qui est maintenant offert dans plus de la moitié de ses 7 000 stations-service américaines. La campagne réaffirme la mission de Circle K qui consiste à faciliter la vie de ses clients un peu plus chaque jour, en mettant en évidence le carburant auquel ils peuvent faire confiance comme une autre façon pour la marque de servir les communautés où elle assure une présence.

Fueled by Circle K » met l'accent sur le carburant de qualité auquel vous pouvez faire confiance et sur les communautés que nous servons

qualité du carburant Circle K pour assurer leurs déplacements et leur montre qu'ils peuvent se procurer en magasin un grand nombre de leurs produits préférés. »

Pour continuer à mettre en vedette de vrais clients tout au long de la campagne, les admirateurs de Circle K sont invités à communiquer leur appréciation de Circle K et les raisons pour lesquelles la marque fait partie de leur vie. Ils pourront alors avoir la possibilité de figurer dans de futures publicités ou dans des messages sur les médias sociaux, en plus de courir la chance de gagner des prix amusants. Pour participer, les clients peuvent publier un message dans les médias sociaux en insérant le mot-clé#MyCircleK ou peuvent télécharger leurs photos et vidéos directement sur le site Web My Circle K.

Visionnez le premier message publicitaire intitulé « Holiday » sur YouTube. Pour plus d'informations sur Circle K et le carburant Circle K, et pour trouver un magasin à proximité, visitez circlek.com.

À propos de Circle K, de Couche-Tard et d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et comptant près de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong, RAS. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour de plus amples renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels, et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse https://corpo.couche-tard.com/fr/.