Alimentation Couche Tard : Circle K reçoit la médaille de bronze dans le classement d'EcoVadis pour ses performances en matière de développement durable

Circle K est fière de recevoir la médaille de bronze d'EcoVadis. Les activités européennes de Circle K ont obtenu un total de 55/100 points et dépassent la moyenne du secteur dans toutes les catégories.

EcoVadis est l'un des fournisseurs les plus fiables au monde en matière d'évaluations de la responsabilité sociale d'entreprise et aide les entreprises mondiales à devenir plus durables, plus éthiques et plus responsables. L'impressionnant score de Circle K témoigne de son engagement à considérer l'ensemble de ses activités sous l'angle du développement durable.

Réfléchissant au prix, Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines, ajoutait : « C'est une belle réussite que d'être classés parmi les leaders européens dans ce domaine, alors que nous poursuivons notre cheminement mondial vers un avenir plus durable. Notre objectif est de faire ce qui est bien en réduisant notre impact sur l'environnement et en créant un milieu de travail plus sûr et plus équitable. Nous sommes ravis de voir que ce prix reconnaît les efforts que nous avons déployés jusqu'à présent et nous sommes incroyablement fiers des membres de nos équipes pour leurs précieuses contributions. »

Circle K a obtenu un score supérieur à la moyenne du secteur dans les quatre catégories considérées par EcoVadis : Environnement, Travail et droits de la personne, Éthique et Approvisionnement durable. En reconnaissance de la contribution de Circle K en matière de développement durable, EcoVadis plantera aussi un arbre au nom de la société.

Hans-Olav Høidahl, premier vice-président des opérations en Europe, avait ceci à dire : « Cette reconnaissance d'EcoVadis est vraiment précieuse pour nos relations avec nos consommateurs européens, nos clients commerciaux, nos communautés, nos fournisseurs et nos parties prenantes. Lorsque nous travaillons ensemble en tant qu'Une équipe pour prendre des mesures durables, nous œuvrons ensemble pour un avenir meilleur. »