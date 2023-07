Code GRI Description Divulgations 2-20 Procédure de Le conseil a confié au comité des ressources humaines et de régie d'entreprise le mandat, détermination de la entre autres, d'examiner et de recommander les composantes et les politiques de rémunération rémunération des cadres supérieurs, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux meilleures pratiques tout en tenant compte des nouvelles tendances en matière de rémunération. Le processus de détermination de la rémunération comporte 5 étapes, dont les suivantes : • examiner le programme de rémunération • fixer des cibles et des objectifs de performance • Effectuer un examen continu du marché et des performances • Évaluer les performances de l'entreprise et des individus • Déterminer la rémunération

Le comité des ressources humaines et de régie d'entreprise a retenu les services de Willis Towers Watson depuis 2012 en tant que consultant indépendant en matière de rémunération. Willis Towers Watson conseille le comité des ressources humaines et de gouvernance sur la compétitivité de notre programme de rémunération des dirigeants et examine les composantes de la rémunération ainsi que la conception et les paramètres du régime d'incitation pour s'assurer qu'ils demeurent appropriés Le consultant externe effectue cet examen tous les deux ans et a terminé son dernier examen au cours de l'exercice 2022,. Leur examen a porté sur

le salaire de base, les incitations à court terme et les incitations à long terme, et les résultats ont été utilisés pour évaluer tout écart potentiel entre la médiane du marché et les niveaux de rémunération internes.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page 72-74 de notre circulaire de sollicitation de procuration 2022. 2-22 Déclaration sur la Une lettre d'Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration, et stratégie en matière de Brian Hannasch, président et chef de la direction, est incluse dans notre rapport sur le de développement développement durable 2023(pages4-5). durable 2-23 Engagements Les valeurs fondamentales d'ACT sont les suivantes : politiques • Une équipe : Nous travaillons ensemble pour faciliter la vie de nos collègues et nos clients. Nous célébrons nos succès communs en demeurant humbles. Nous avons du plaisir et nous prenons soin les uns des autres. • Faire ce qui est bien : Nous agissons avec honnêteté et intégrité. Nous sommes inclusifs : nous respectons nos collègues, clients et fournisseurs. Nous aspirons à un lieu de travail et une planète plus propres, plus sécuritaires et plus équitables. • Prendre ses responsabilités : Nous traitons l'entreprise comme si elle était la nôtre. Pour livrer de meilleurs résultats, nous identifions les problèmes, nous agissons rapidement pour les résoudre. Nous prenons nos responsabilités et nous grandissons de nos erreurs. • Jouer pour gagner : Nous devons être rapides et innovants, donc nous nous mettons au défi d'être à l'offensive et non à la défensive. Chaque jour, nous arrivons prêts et déterminés à créer un impact en utilisant nos talents, notre passion et notre travail acharné.

Bien que nombre de nos clients dépendent encore des carburants fossiles, nous nous engageons à favoriser un avenir à faible teneur en carbone en élargissant notre offre de carburants renouvelables et de recharge de véhicules électriques, tout en réduisant nos propres émissions et notre utilisation des ressources. Nous améliorons également nos choix en matière d'alimentation et de boissons afin de soutenir une chaîne alimentaire plus durable. Nous nous engageons auprès de nos fournisseurs par le biais d'un processus de diligence raisonnable afin de comprendre et d'évaluer leurs programmes.

Tous les membres de nos équipes s'engagent à faire vivre ces valeurs dans tout ce que nous faisons auprès de nos clients et de nos communautés. Il est important pour nous qu'elles ne soient pas simplement des déclarations. Ce sont les valeurs qui nous guident et sur lesquelles nous appuyons toutes nos actions et nos décisions d'affaires alors que nous nous efforçons de réaliser notre mission de faciliter la vie de nos clients un peu plus chaque jour.

Pour plus d'informations sur nos politiques en matière de conduite responsable des affaires, veuillez vous référer à la divulgation 2-26.