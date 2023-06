Un message du fondateur et président exécutif du conseil ainsi que du président et chef de

C'est avec une grande fierté que nous présentons pour la cinquiè̀me année notre rapport en matiè̀re de développement durable, qui couvre toutes nos initiatives visant à protéger notre planè̀te, nos gens et sa prospérité. Au cours des trois derniè̀res années, nous avons dû composer avec des situations sans précédent tels qu'une pandémie mondiale, une pénurie de main-d'œuvre, des problè̀mes de chaîne d'approvisionnement, des pressions inflationnistes et des bouleversements en Europe entraînés par une guerre sévissant à la frontiè̀re de notre réseau européen. Malgré cela, nous avons persisté dans notre engagement à poursuivre nos initiatives en matiè̀re de développement durable et avons accompli des progrè̀s remarquables vers la réalisation de nos ambitions. Nous y sommes parvenus en prenant nos responsabilités face aux difficultés, tout en travaillant humblement pour faire partie de la solution pour un avenir plus durable et en soutenant sans relâche les communautés où nous travaillons et où nous vivons.

Dans un premier temps, nous prenons la responsabilité d'atteindre notre cible de 2025 visant à réduire de 12 % l'empreinte de GES de notre offre de carburant. Nous augmentons notre contenu en biocarburants, soutenons l'expansion des carburants alternatifs comme le Power-to-X (PtX) et poursuivons le développement de notre réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous avons récemment lancé une campagne dans plus de 800 stations-service Circle K dans les régions du Grand Canyon et des Grands Lacs dans le but de compenser 200 000 tonnes d'émissions de carbone en investissant dans des projets de réduction d'émissions de carbone à l'échelle mondiale. Nous prenons également la responsabilité des types de carburant que nous utilisons. Depuis le mois d'octobre de l'année derniè̀re, nos camions en Irlande sont propulsés avec de l'huile végétale hydrotraitée, un carburant non fossile et produit à partir de sous-produits et de déchets de l'industrie alimentaire. Ce type de carburant a une neutralité carbone de 92 % et les 8 % d'émissions restantes sont compensées par un projet de biodiversité accrédité en Indonésie.

Notre réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe compte désormais prè̀s de 1 500 bornes réparties sur plus de 300 sites. L'automne dernier, nous avons ouvert le plus grand site de bornes de recharge pour camions électriques dans les pays nordiques et inauguré quatre autres sites en Suède. Quinze autres sites de bornes de recharge pour camions électriques verront le jour au cours de l'année à venir. En mars dernier, nous avions plus d'un million de transactions sur les bornes de recharge Circle K en Europe, soit deux fois plus qu'à la même période l'année précédente. Nous progressons également pour ce qui est de faire profiter l'Amérique du Nord de notre expertise en matiè̀re de recharge pour véhicules électriques.