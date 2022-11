Donald Trump fait appel de la décision d'un tribunal de New York concernant la surveillance de son entreprise

Le juge Arthur Engoron, basé à Manhattan, a accédé jeudi à la demande de la procureure générale de l'État, Letitia James, de nommer un moniteur indépendant pour mettre un terme à la fraude présumée en cours au sein de la société immobilière et empêcher les Trump de transférer des actifs hors de sa portée.

L'ordonnance d'Engoron interdit aux défendeurs de transférer des actifs sans l'approbation du tribunal et exige que le contrôleur reçoive une "description complète et précise" de la structure et des actifs de la Trump Organization.

En septembre, M. James avait désigné M. Trump, trois de ses enfants adultes, la Trump Organization et d'autres personnes comme défendeurs dans un procès pour fraude civile d'un montant de 250 millions de dollars pour avoir prétendument surévalué les actifs et la valeur nette de M. Trump au cours d'une décennie de mensonges aux banques et aux assureurs.

Dans un avis d'appel déposé lundi, l'avocate de M. Trump, Alina Habba, et les avocats de ses enfants, Eric Trump, Ivanka Trump et Donald Trump, Jr, ont déclaré que les défendeurs ont demandé à la Appellate Division, une cour d'appel d'État de niveau intermédiaire, de revoir l'ordonnance de Mme Engoron, sans exposer ses arguments juridiques.

La semaine dernière, M. Trump, un républicain, a qualifié l'ordonnance de Mme Engoron de "ridicule", et la Trump Organization l'a qualifiée de "tentative évidente" d'influencer les élections américaines de mi-mandat de mardi. James est un démocrate.

Engoron a donné aux deux parties jusqu'au 10 novembre pour recommander trois candidats à venir un moniteur.

L'affaire fait partie des nombreuses batailles juridiques auxquelles Trump doit faire face alors qu'il prépare sa candidature à la présidence en 2024.

Les témoignages ont commencé la semaine dernière dans un autre tribunal de Manhattan dans le cadre d'une affaire criminelle du bureau du procureur du district de Manhattan accusant la Trump Organization d'avoir comploté pour frauder les autorités fiscales pendant au moins 15 ans. La société a plaidé non coupable.